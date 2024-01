Ilter Turkmen iz Turske obratio se liječniku Haluku Soylemezu kako bi povećao svoj ponos od 11 centimetara. On tvrdi da mu je kirurg trebao povećati penis do 5 centimetara, ali umjesto povećanja njegove duljine, operacija ga je smanjila na samo 10 centimetara.

Penis se smanjio nakon zahvata

Turkmena su navodno uvjeravali da će njegova dužina i obujam porasti za najmanje 2,7 centimetara, a neki su pacijenti vidjeli porast i do 5 centimetara. No, penis mu je postao manji i mršaviji no ikad te je i krvario. Bankar je imao drugi zahvat za saniranje krvarenja, ali navodno je bio u takvoj agoniji da je jedva hodao mjesec dana. Sada ima i ožiljke.

Bankar Turkmen traži 500.000 lira (15.000 eura) odštete za neuspjelu operaciju, izvedenu u siječnju 2022. Liječnik Soylemez poriče optužbe na sudu: "Nema greške u postupku koji sam izveo." Dodao je i da nikada nije dao nikakva konkretna obećanja o duljini ili obujmu, ili da je penis njegovog pacijenta postao manji. Njegov odvjetnik je rekao da zbog anatomske strukture Turkmena postoji rizik da veličina njegovog penisa ostane ista ili se smanji, a njegov zahtjev za kompenzacijom je pretjeran.

U podnesku stoji: "Tražiti ovu naknadu kao materijalnu naknadu za njegovo liječenje je neosnovano, usmjereno na neopravdano bogaćenje i neprihvatljivo." Slučaj još nije završen, piše The Sun.

