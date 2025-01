Pokušavate smršavjeti? Ne smijete nikako preskakati jedan obrok, no postoji caka

Ako želite smršavjeti, preskakanje doručka nije ispravan način. Umjesto toga, trebali biste se truditi pojesti između 20 i 30 posto svog dnevnog unosa energije za najvažniji obrok u danu.

Za muškarce, to znači između 500 i 700 kalorija, dok za žene to iznosi između 400 i 600 kalorija, piše Express.

Foto: Shutterstock

Doručak se ne smije preskakati

U studiji koju su proveli španjolski znanstvenici, pratili su prehranu i zdravlje gotovo 400 odraslih osoba tijekom tri godine.

Otkrili su da su oni koji su za doručak konzumirali optimalnu količinu energije, imali niži indeks tjelesne mase (BMI) od onih koji su jeli premalo ili previše za doručak.

Potpun doručak predstavlja obrok koji bi osiguravao previše kalorija - gotovo 900. Međutim, odabir nečega poput kaše bilo bi premalo, s obzirom na to da ima samo 200 kalorija.

Znanstvenici su usporedili prehrambene navike i zdravstvene pokazatelje 383 odrasle osobe u dobi od 55 do 75 godina u jednom istraživačkom centru u Barceloni. Istraživanje je objavljeno u The Journal of Nutrition, Health and Aging.

Svi sudionici bili su pretili i dijagnosticiran im je metabolički sindrom, što je skup zdravstvenih problema, uključujući visoki krvni tlak i visoki kolesterol, koji povećavaju rizik od dijabetesa i srčanih bolesti.

Pacijenti su također sudjelovali u kliničkom ispitivanju gdje su ih stručnjaci stavili na mediteransku prehranu bogatu povrćem i cjelovitim žitaricama, kako bi im pomogli smršavjeti. Unos kalorija za doručak praćen je u tri navrata tijekom istraživanja - na početku, dvije godine nakon početka i na kraju, tri godine kasnije. Podaci su prikupljani u različitim razdobljima tijekom studije.

Foto: Pexels

Viša razina masti u krvi

Znanstvenici su otkrili nekoliko rezultata koji su pokazali razliku između onih koji su jeli premalo ili previše za doručak i onih koji su jeli pravu količinu.

Oni koji nisu jeli potrebnu količinu imali su BMI od 2 posto do 3,5 posto viši, kao i obujam struka koji je bio 2 posto do 4 posto veći. Obujam struka koristi se kao pokazatelj količine masti koja se nakuplja oko vitalnih organa u trbuhu.

Analizom krvi također je utvrđeno da su oni koji su za doručak jeli premalo ili previše, imali višu razinu masti u krvi, što se smatra faktorom rizika za srčane bolesti.

Znanstvenici su objasnili zašto su oni koji su jeli premalo imali slične rezultate kao oni koji su jeli previše, sugerirajući da se to može povezati s činjenicom da su se oni koji su jeli doručak osjećali siti tijekom dana i, stoga, unosili manje kalorija zbog manje grickanja.

Profesor Alvaro Hernaez, autor studije i stručnjak za zdravstvene znanosti na Sveučilištu Ramon Llull, rekao je: "Doručak je najvažniji obrok dana, ali važno je što i kako ga jedete. Jedite kontrolirane količine - ne previše i ne premalo, uz dobar nutricionistički sastav. To je ključno."

"Naši podaci pokazuju da kvaliteta prehrane ima povezanost s boljim ishodima u vezi s faktorima rizika za srčane bolesti. Važno je imati doručak, ali da je isto tako i kvalitetan", dodao je.

Znanstvenici su priznali neka ograničenja studije, uključujući činjenicu da je riječ o opažanju i da su podaci prikupljeni anketiranjem sudionika, što znači da su informacije ovisile o njihovom sjećanju i iskrenosti.

