Nekoliko ranih znakova upozorenja moglo bi vas spasiti od srčanog udara. On može biti opasan za život te nastaje kada se dotok krvi u srce iznenada blokira, obično krvnim ugruškom. Nedostatak krvi u srcu može ozbiljno oštetiti srčani mišić i to stanje treba liječiti što je prije moguće, piše The Mirror.

Simptomi srčanog udara mogu se uočiti i u spavaćoj sobi. Naime, erektilna disfunkcija (ED) osobito je česta kako muškarci stare, a vjeruje se da pogađa polovinu muškaraca starijih od 40 godina i oko 26 posto muškaraca mlađih od 40 godina, javlja Independent.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njemačka studija iz 2010. pokazala je da muškarci s erektilnom disfunkcijom imaju dvostruko veću vjerojatnost da će umrijeti u sljedeće dvije godine nego oni koji nemaju erektilnu disfunkciju.

Poznati liječnik dr. Hilary Jones rekao je da je muški spolni organ često "barometar kardiovaskularnog zdravlja muškaraca". Zato je uvijek važno provjeriti svoje intimno zdravlje i istražiti uzroke ovog poremećaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Obično se srčani udar opisuje kao osjećaj težine

Ako se muškarčeve arterije začepe kolesterolom, zbog pušenja, loše prehrane ili nedostatka tjelovježbe, to će utjecati na krvne žile u cijelom tijelu, a ne samo na srce.

Žile koje se nalaze u muškom spolnom organu posebno su male, što znači da se začepljuju brže nego one u ostalim dijelovima tijela. Ako je protok krvi u genitalijama ograničen, vjerojatno će biti slab i u arterijama koje opskrbljuju srce te se povećava rizik od srčanog udara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Obično se srčani udar opisuje kao osjećaj težine, stezanja ili pritiska u prsima. Ljudi ga često opisuju kao stegnutu traku oko prsa", rekao je David Newby, profesor kardiologije u britanskom BHF Centru za istraživanja.

Foto: Profimedia

Simptomi srčanog udara razlikuju se od osobe do osobe, a osim erektilne disfunkcije, trebalo bi obratiti pozornost na sljedećih devet znakova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Simptomi srčanog udara:

Bol u vratu, čeljusti, leđima, rukama ili trbuhu,

Mučnina,

Povraćanje,

Znojenje,

Ošamućenost,

Iznenadni osjećaj tjeskobe ili panike,

Pretjerano kašljanje ili kihanje,

Šum pri disanju,

Probavne smetnje.

POGLEDAJTE VIDEO: Primalje upozoravaju: Za 10 godina trećina nas odlazi u mirovinu