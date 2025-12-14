Dr. sc. Sebastijan Orlić u intervjuu otkriva kako je njegov put do nutricionizma bio neočekivan, naglašava važnost interdisciplinarnog pristupa, te objašnjava kako pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i mentalno zdravlje utječu na život.

Iako je dr. sc. Orlić imao je želju baviti se kineziologijom, ali ga je kemija povukla u drugom smjeru, pa je ubrzo je otkrio svoju strast za biotehnologiju i ljudsko zdravlje. Doktorirao je biotehnologiju, a s vremenom se usmjerio prema nutricionizmu i ljudskim performansama.

"Zahvaljujući mentorima, završio sam u Plivi, a iz toga iskustva sam shvatio koliko je važno poznavati biotehnologiju i nutricionizam za ljudske performanse", rekao nam je.

Interdisciplinarni pristup: Ključ za dugovječnost

Za dr. sc. Orlića, nutricionizam nije samo o prehrani, već o ključnim čimbenicima za prevenciju i liječenje metaboličkih problema. On naglašava kako je važno surađivati s drugim stručnjacima, kao što su liječnici, treneri i psiholozi. Osim toga, dr. Orlić se usmjerio i na istraživanje dugovječnosti i bioloških satova koji mogu pomoći u analizi imuniteta i općeg zdravlja.

"Nutricionizam je samo jedan dio šire slike. Prehrana, tjelesna aktivnost, kontrola sna i stresa ključni su za dugovječnost. Najvažniji je integrirani pristup", naglasio je.

Izazovi s nutricionizmom i medijskim zabludama

Nutricionist Orlić smatra da se u društvu susrećemo s mnogim mitovima o prehrani, često uzrokovanim dezinformacijama koje dolaze sa društvenih mreža. Ističe neke zablude kao što su da je zdrava prehrana skupa, da je potrebno izbaciti šećere ili držati se radikalne dijete. Svaka ta odluka može imati loš utjecaj na zdravlje.

"Nutricionizam napreduje, ali mnogi ljudi i dalje vjeruju u zablude. Edukacija je ključ za ispravno razumijevanje prehrane", istaknuo je.

Također, vjeruje da ljude treba početi educirati o nutricionizmu još dok su mladi, u školama.

Suradnja s hrvatskim startupom: Perspektive za dugovječnost

U suradnji s hrvatskim startupom koji se bavi biološkim satovima, dr. sc. Orlić predvodi projekte koji prate parametre zdravlja kod sportaša i rekreativaca. Ovaj pristup biohakiranju omogućava mu dublje istraživanje dugovječnosti.

"Znanost o dugovječnosti je tek u začetku, a u Hrvatskoj već imamo kongrese na ovu temu. Uvijek sam ponosan što sam među pionirima koji rade na ovoj važnoj temi", dodao je.

Poruka za Luku Veljkovića: Kontinuitet i disciplina

Za Luku Veljkovića, sudionika emisije, dr. sc. Orlić ima jasnu poruku: kontinuitet i disciplina ključni su za uspjeh. "Nema brzih rješenja. Bitno je skupiti dovoljno dobrih dana i postaviti autopilot, jer samo strpljenje donosi rezultate", zaključio je.

RTL-ov show 'Život u balansu' donosi gledateljima uvid u promjene potrebne za postizanje zdravlja, a nutricionist Orlić tu je da pomogne Luki na njegovom putu.