Jedna zbunjena djevojka obratila se Zacharyju Zaneu, kolumnistu portala Metro, koji se bavi seksualnim i ljubavnim problemima čitatelja, zbog dečka i njegovih navika.

"Zašto većina muškaraca i dok je u vezama masturbira na gole slike ili filmove s drugim ženama, umjesto na svoje partnerice ili ljubavnice? Slala sam mu i svoje snimke na kojima masturbiram, ali on i dalje koristi pornografiju ili gole fotke drugih žena. Kada ga pitam zašto ne masturbira sa mnom ili čak dok me gleda, i dalje ne pristaje na to. Kažem mu da ću raditi što god želi da može masturbirati na mene, ali on to ne želi učiniti i ne želi sa mnom razgovarati o tome. Molim te, objasni mi zašto", napisala je u anonimnom pismu.

Istraživanje vlastitih maštarija

Zane joj je odgovorio da razumije njenu zbunjenost, poručio joj da je sasvim normalno i zdravo da muškarci i žene masturbiraju uz pornografiju dok su u predanoj, monogamnoj vezi.

"Redoviti partnerski seks ne bi trebao zamijeniti masturbaciju. Riječ je o dvije potpuno različite aktivnosti i tvoj partner može raditi oboje", dodao je.

Masturbacija uz pornografiju, kaže Zane, nije samo hladan čin, već je vrijeme za istraživanje vlastitih ludih maštarija i stvari koje ne možete raditi s partnerom. To može uključivati gledanje određenih seksualnih aktivnosti, ali često se radi o zamišljanju seksa s drugim ljudima i to je u redu.

Kako da se osjeća poželjnije

"Privlačnost prema drugim ljudima ne nestaje samo zato što ste u predanoj vezi, a masturbacija je način da u maštarije uključimo i druge, bez varanja. To ne znači da vas partner smatra neprivlačnom ili da ne voli seks s vama, već je samo ljudsko biće i druge žene također smatra zgodnima. Vjerojatno ga samo uzbuđuju razni seksi scenariji koje pronalazi u pornografiji", uvjeren je Zane.

Kao pravi problem vidi to što se čitateljica ne osjeća poželjno.

"Ljudi vole da im se govori da su dobri u nečemu ili da su privlačni. Trebaš reći dečku da želiš više validacije od njega, ali nemoj ga tjerati da gleda manje pornografije. Možeš mu reći nešto poput: 'Razumijem da cijeniš svoje solo vrijeme i masturbaciju na druge žene, ali trebam više od tebe jer se osjećam malo neželjeno. Uz uobičajeno gledanje pornografije, jesi li otvoren za stvari koje možemo raditi zajedno i zbog kojih bih se osjećala poželjnije?", savjetovao joj je stručnjak.