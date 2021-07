Jednu djevojku ljudi su savjetovali da odmah ostavi svog dečka, nakon što im je otkrila njegovo neobično pravilo međusobnog darivanja nakon što je nedavno proslavio 21 godinu, piše Mirror.

Jadnu djevojku totalno je zbunilo ponašanje njenog dečka nakon što je pažljivo odabrala preslatke poklone za njegov 21. rođendan. Ona je korisnike Reddita pitala je li učinila nešto loše. Naime, nakon što mu je dala svoje darove, dečko ju je počeo ignorirati te ju je na kraju optužio da je "manipulativna".

"Moj je dečko prošli tjedan napunio 21 godinu i kupila sam mu novu video igricu koju je želio i majicu. Nakon toga, počeo me je ignorirati. Pitala sam ga što nije u redu, a on je napokon rekao da je nepravedno to što sam mu kupila poklone za rođendan jer će sada on meni morati nešto kupiti za rođendan te mi je rekao da manipuliram s njim.

Uslijedili su dobronamjerni savjeti

Rekla sam mu da mi ne mora ništa kupiti za rođendan, no voljela bih provesti s njim taj dan, a on mi je odvratio da sam ga pokušavala natjerati da se osjeća dužnim. Također, kazao mi je da nije siguran može li biti s materijalističkom djevojkom", ispričala je djevojka.

Korisnici Reddita bili su kratki i odriješiti po pitanju svojih odgovora.

"Bježite brzo i daleko prije nego što bude prekasno!", "Ili te pokušava izmanipulirati u ovom slučaju, ili zapravo vjeruje u ono što priča i nije sposoban primiti neku vrstu ljubaznosti bez pretpostavke da je to bez obaveza", "On je zlostavljač i bez obzira je li to zbog toga što je u prošlosti trpio zlostavljanje ili ne, nije vaš posao da ga popravite", glasili su neki od komentara.