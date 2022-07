Što je manje parkirnih mjesta, to su kod vozača kraći živci. Istina, jako je frustrirajuće nizati kilometre, trošiti preskupo gorivo i dragocjeno vrijeme, tražeći parkirno mjesto pred zgradom u kojoj živite ili pred tvrtkom u kojoj radite. Kada ga pronađete, osobito ako je za ovih ljetnih vrućina riječ o hladu, najradije automobil više ne biste ni pomicali s njega. No, umjesto parkirnga, bitno je zadržati hladnu glavu i ne ratovati sa susjedima zbog ovakvih stvari.

To ne polazi za rukom Britanki koja je svoju susjedu dovela do ludila, uporno blokirajući zajednički parking kantama za smeće. Nesretna žena požalila se na nju na stranici Mumsnet, na kojoj je objasnila kako njezina susjeda na vrlo, vrlo prometnoj cesti, na kojoj su s obje strane predviđena mjesta za parking, kantom za smeće blokira mjesto pred njezinom kućom kako bi sebi sačuvala parking.

"Prvi put kada smo naišli na kantu, parkirali smo iza nje. Nismo se htjeli uplitati u svađu, a i bilo je jedno parkirno mjesto prazno. No, danas je njezina kanta blokirala jedino preostalo parkirno mjesto i to na našoj strani ulice, točno pred našom kućom. Izašla sam iz automobila i maknula kantu. Odvukla sam je pred njezinu kuću i eno je još stoji tamo. Nisam još uvijek vidjela susjedu", požalila se anonimna Britanka te dodala kako već neko vrijeme živi u toj ulici, no ovo su, dodaje, neke nove susjedske aktivnosti.

Njezina objava izazvala je lavinu komentara, a ljudi su se redom složili s tvrdnjom da joj je susjeda nerazumna. "Maknula bih kantu svaki put kada bih je vidjela", napisala je jedna žena. Druga je dodala: "Definitivno ste napravili pravu stvar jer niste šutjeli", dok je treća napisala: "Ona ostavi, ti ju makni, ona ostavi, ti ju makni, sve dok ne shvati poruku. Nije u redu na taj način čuvati parkirno mjesto", prenosi The Sun.