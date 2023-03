Klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem su povećavale topljenje ledenjaka u polarnim regijama. Do 1990-ih, preraspodjela vode na Zemljinoj površini zbog otapanja ledenjaka bila je dovoljna da izazove pomak osi planeta, pokazalo je novo istraživanje.

Nalazi, objavljeni u časopisu Geophysical Research Letters, imaju neposredne posljedice za sve znanosti o Zemlji i svemiru. "Brže topljenje leda pod utjecajem globalnog zatopljenja bio je najvjerojatniji uzrok promjene smjera polarnog pomicanja 1990-ih", rekao je glavni autor Shanshan Deng u izjavi.

Kako se Zemlja okreće oko svoje osi, područja gdje se nevidljiva osna linija siječe s površinom planeta su Sjeverni i Južni pol. Međutim, os nije statična već se kreće iz razloga koji su znanstvenicima još uvijek nejasni. Jedan od predloženih razloga su promjene u distribuciji vode na površini Zemlje.

Redistribucija težine

Zamislite zvrk. Kad bi se težina vrha pomaknula, zanjihala bi se i nagnula kako se njegova os rotacije pomiče. Kada se masa kreće po površini našeg planeta, to također uzrokuje pomicanje osi, pa se polovi pomiču kao posljedica. Od 2002. istraživači su mogli pratiti ove promjene na osi planeta na temelju podataka koje je pružio Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), zajednička misija NASA-e i njemačkog zrakoplovstva koja prati kako je masa raspoređena oko planeta praćenjem neravnomjernih promjena u gravitaciji na različitim točkama diljem svijeta.

Prethodne studije koje su koristile podatke GRACE-a povezivale su pomicanje Zemljine osi s povećanjem otapanja ledenjaka, no nova su otkrića otišla korak dalje. Istraživači su datirali svoju analizu praćenja osi u 1990-e prije nego što je misija GRACE pokrenuta. Tada su izračunali ukupni gubitak vode kako bi vidjeli kako su polovi utjecali prije tri desetljeća. Otkrili su da se 1995. godine smjer pomicanja pola pomaknuo s juga na istok, te da je prosječna brzina tog pomaka od 1995. do 2020. bila 17 puta veća nego što je bila od 1981. do 1995. godine.

Korištenjem podataka o gubicima vode i podataka o podzemnim vodama izračunali su kako se promijenila voda pohranjena na kopnu. Njihova otkrića otkrila su da je gubitak vode zbog otapanja ledenjaka u polarnim područjima planeta bio glavni pokretač pomicanja Zemljine osi prema istoku, dok je gubitak vode iz nepolarnih područja također igrao ulogu u područjima gdje se crpe velike količine podzemne vode koje se koriste u poljoprivredne svrhe.

Za sada se promjena ne osjeti

"Mislim da donosi zanimljiv dokaz za ovo pitanje", rekao je Vincent Humphrey, klimatolog sa Sveučilišta u Zürichu koji nije bio uključen u ovo istraživanje. "To vam govori koliko je jaka ova promjena mase - toliko je velika da može promijeniti Zemljinu os." Humphrey je ipak primijetio da "promjena Zemljine osi nije dovoljno velika da bi utjecala na svakodnevni život. Mogla bi promijeniti duljinu dana koji doživljavamo, ali samo za milisekunde."

Ipak, zabrinjavajući trend nastavlja se u polarnim regijama kako se planet zagrijava zbog klimatskih promjena. Očekuje se više otapanja ledenjaka, a time bi moglo doći do dramatičnijeg pomaka Zemljine osi.