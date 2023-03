Kit perajar s ozbiljno deformiranom kralježnicom nedavno je viđen u blizini obale Španjolske. Ovaj ekstremni slučaj skolioze kita vjerojatno je uzrokovan udarom plovila, kažu stručnjaci.

https://www.facebook.com/watch/?v=3093120067658122&ref=sharing

Ozlijeđenog, 17 metara dugog kita perajara (Balaenoptera physalus) uočila je 4. ožujka posada broda na plaži u Culleri blizu Valencije. Kapetan broda mislio je da je kit zarobljen u ribarskoj mreži i upozorio je španjolsku civilnu gardu, koja je poslala tim biologa i veterinara iz akvarija Oceanographic Valencia. Nakon dolaska na mjesto događaja postalo je očito da kit nije zarobljen. Umjesto toga, imao je "skoliozu nepoznatog porijekla".

Istraživači su pokušali staviti uređaj za praćenje na leđa ozlijeđene životinje, ali je bio previše deformiran da bi se satelitska oznaka mogla uspješno pričvrstiti. Nakon nekoliko sati, kit se polako udaljio od obale u dublje vode gdje je nestao iz vida, napisali su predstavnici Oceanographic Valencije. Stručnjaci su za Live Science rekli da je skolioza vjerojatno uzrokovana udarom broda koji je kitu slomio leđa.

"Pojam skolioza jednostavno se odnosi na abnormalnu bočnu zakrivljenost kralježnice", rekao je Jens Currie glavni znanstvenik Zaklade Pacific Whale Foundation na Havajima. "Uzrok skolioze može imati različite oblike, ali najčešći je ozljeda tupim predmetom."

Brod mu je najvjerojatnije slomio leđa

Vjerojatno je kita nedavno udarilo plovilo, rekao je Currie, a mišljenje dijele Erich Hoyt , znanstveni suradnik u Whale and Dolphin Conservation (WDC) u Ujedinjenom Kraljevstvu, i Simone Panigada, predsjednik Istraživačkog instituta Tethys u Italiji. Stručnjaci su također primijetili da je teško znati što se točno dogodilo.

Moguće je da se veliki kitovi rode sa skoliozom ili da je razviju u svojim ranim godinama. Ali mladi kitovi koji razviju skoliozu gotovo nikad ne dožive odraslu dob, rekao je Currie.

Usani kitovi — skupina koja uključuje kitove peraje, plave kitove (Balaenoptera musculus), grbave kitove (Megaptera novaeangliae) i druge — hrane se bacajući se kroz velika jata sićušnih rakova poznatih kao kril. Da bi to učinili, oslanjaju se na svoje goleme repove ili metilje da se brzo kreću kroz vodu. No, prema snimci, ozlijeđeni kit to nije u stanju, što znači da vjerojatno umire od gladi.

"Iz videa možemo vidjeti da je kit već vrlo mršav i počinje izgledati nezdravo", rekao je Currie. "Malo je vjerojatno da će preživjeti." Usani kitovi mogu preživjeti mnogo mjeseci bez pravilne prehrane, što znači da ovakve ozljede mogu dovesti do "spore i bolne smrti", dodao je.