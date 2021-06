Redovita fizička aktivnost i uravnotežena prehrana vrlo su važni kad je zdravlje srca u pitanju. Kombinacija ovo dvoje krucijalna je kod prevencije srčanih bolesti, piše Živim.hr.

Namirnice poput ribe, povrća, voća, orašastih plodova i cjelovitih žitarica jako su važne kad je zdravlje srca u pitanju. Liječnica i nutricionistica Ann Louise Gittleman u svojoj knjizi "Radical Longevity: The Powerful Plan To Sharpen Your Brain, Strengthen Your Body, and Reverse the Symptoms of Aging" izdvojila je tri biljke koje bi trebalo konzumirati svaki dan.

Češnjak pomaže u sprečavanju nastanka krvnih ugrušaka

"Osim što ima bogat okus, češnjak ima mnoštvo svojstava korisnih za zdravlje srca. Sadrži velik broj minerala u tragovima, uključujući bakar, željezo, cink, magnezij, germanij te, naročito, selen. A sadrži i sumporne tvari, vitamine A i C, vlakna te razne amino kiseline. Sve u svemu češnjak ima više od stotinu biološki korisnih kemikalija", rekla je dr. Gittleman.

Istraživanja su dokazala da češnjak pomaže u sprečavanju nastanka krvnih ugrušaka te se povezuje sa snižavanjem razine kolesterola. Dr. Gittleman koristi češnjak u granulama svakodnevno u svim jelima koje priprema. Što je češnjak sitnije narezan, to ima snažniju aromu.

Kajenski papar smanjuje rizik od srčanih bolesti

"Još jedna biljka korisna za srce je kajenski papar koji obiluje antioksidansima. Bogat je vitaminima C, B, A i E te sadrži kalcij, fosfor i željezo. Kajenski papar je jedan od najvećih izvora vitamina E koji je direktno povezan sa smanjenjem rizika za razvoj srčanih bolesti. Osim toga, kajenski papar je jedna od začinskih biljaka s najljućim okusom, a upravo to ga također čini dobrim za srce" pojasnila je dr. Gittleman.

Kajenski papar ima ljutkast okus koji potječe od visoke koncentracije kapsikuma, tvari koja pospješuje cirkulaciju, stimulira metabolizam i čisti masne naslage iz krvnih žila. Također, topički, kajenski papar ima analgetski učinak. Dr. Gittleman ga čak stavlja u svoju kavu.

Glog smanjuje upale

"Glog je biljka broj jedan za srce", istaknula je dr. Gittleman. On se prvi put počeo koristiti u 1. stoljeću nove ere za tretiranje srčanih bolesti i jačanje srčanog mišića. Njegovi cvjetovi i lišće sadrže moćne antioksidanse te štite zdravlje srca i smanjuju upale.

Antioksidansi u glogu pomažu u snižavanju kolesterola, sprečavaju taloženje plaka u arterijama, smanjuju krvni tlak i proširuju koronarne krvne žile, što poboljšava krvotok i povećava opskrbu srca krvlju. Čaj od gloga posebno je učinkovit.