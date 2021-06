S dolaskom lijepog vremena, počinje navala dosadnih krvopija koje nas izluđuju - komaraca. Ponekad imamo osjećaj da ih se ne možemo riješiti što god napravili, a kako je i sama klima posljednjih godina malo toplija, komarci i njihovo piju nam krv i ranije nego prijašnjih godina.

Kako ih se riješiti? Što nam je činiti da ih ne vidimo u našoj blizini? Sve su to pitanja koja nas svakodnevno muče, a jedan od načina rješavanja ovih insekata je i dezinsekcija koja se provodi u gradovima diljem Hrvatske, a koja je Zagrebu već započela, što su nam potvrdili iz Gradskog ureda za zdravstvo.

U Zagrebu je suzbijanje započelo u ožujku

"Suzbijanje komaraca je započelo, kao i svake godine u ožujku, na svim registriranim otvorenim i zatvorenim leglima na cijelom području grada Zagreba. Larvicidnim tretmanima suzbijali su se razvojni oblici komaraca u vodi ( u stadiju ličinki). Navedene mjere redovito su se provodile tijekom travnja i svibnja, a nastaviti će se provoditi do kraja godine i to je najefikasnija metoda suzbijanja komaraca", stoji u odgovoru pročelnika doc.dr.sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med.

Adulticidno suzbijanje proljetnih jedinki komaraca provodi se tijekom lipnja i početkom srpnja ovisno o vremenskim uvjetima i utvrđenoj brojnosti komaraca, nadodaju nadalje iz ureda te kažu kako će se dezinsekcija vršiti i predstojećeg vikenda.

"Za vikend, ugovorni izvršitelji dezinsekcije komaraca započinju suzbijanje proljetnih odraslih jedinki komaraca postupkom zamagljivanja iz vozila sa zemlje. Prioritetna područja dezinsekcije komaraca su određena na temelju mjerenja brojnosti komaraca i pritužbama građana".

Suzbijanje ljetnih odraslih jedinki komaraca tigrasti komaraca i drugih vrsta provodi se od srpnja do rujna na ograničenim malim površinama na kojima se utvrdi povećan broj i izraženo dosađivanje komaraca, pojašnjavaju iz Grada Zagreba.

Što se tiče plana provođenja dezinsekcije, iz Ureda za zdravstvo odgovaraju nam da se suzbijanje komaraca na cijelom području Grada Zagreba redovito provodi prema Programu mjera i Provedbenom planu preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca za 2021. godinu, kojima su utvrđeni način, vrijeme i dinamika provođenja suzbijanja komaraca.

Tri su osnovna koraka u zaštiti od komaraca

U Nastvanom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", potražili smo odgovore na druga pitanja, ona koja smo si svi barem jednom postavili, kao na primjer: Kako se zaštiti od uboda komaraca? Voditeljica Odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju dr.sc. Ana Klobučar pojasnila nam je da postoje tri osnovna koraka u zaštiti od komaraca: osobna zaštita, sprječavanje razvoja komaraca te učenje i osvješćivanje zajednice kako bi naša zajednička borba protiv komaraca bila što uspješnija.

Što se tiče osobne zaštite najbolje je koristiti repelente, odnosno sredstva koja odbijaju komarce. Ako ste pobornik zdravijih vrtsa takvih sredstava, u trgovinama zdravim proizvodima nalaze se pripravci sa sastojcima ljekovitih biljaka koje djeluju kao repelenti i/ili pomažu u ublažavanju reakcija koje se javljaju na ubode komaraca, npr. pripravci na bazi čajevca ili lavande, pojašnjava doktorica Klobučar.

Od ostalih savjeta za zaštitu, svakako se vrijedi pridržavati toga da pri boravku u području u kojem su komarci brojni nosite prikladnu odjeću svijetlih boja, dugih rukava i duge hlače, zaštitite prozore i vrata mrežama za kukce i zavjesama, postavite mreže iznad kreveta i dječjih kolica. Ono što je nužno jest i sprječavanje razvoja komaraca, odnosno savjetuje se da uklonite legla komaraca u dvorištima i vrtovima, a ključan faktor je i osvješćivanju zajednice u borbi protiv komaraca, gdje je važno sudjelovanje svakog pojedinca.

Postoje i prirodni načini kako odbiti komarce. "Ako imamo dvorište korisno je posaditi ljekovite biljke koje djeluju repeletno na komarce: limunska trava, matičnjak, menta, mačja metvica", kaže nam Ana Klobučar.

Neki prenose uzročnike bolesti

Većina vrsta komaraca pojavljuje se u ulozi napasnika (bodu i sišu krv), no mali broj vrsta može prenijeti i uzročnike bolesti.

"Komarci koji trenutno dominiraju pripadaju poplavnim i šumskim vrstama koje su se razvile u prirodi (kanali, poplavne površine, udubine tla u šumama, stajačice bez prirodnih neprijatelja ličinki, duplje drveća te druga staništa u prirodi) i nemaju veći značaj u prijenosu bolesti. No, u naseljima se razvijaju vrste koje su važne u prijenosu bolesti, a to su Culex pipiens i Aedes albopictus (tigrasti komarac). Za razvoj ovih vrsta od jaja do odrasle jedinke treba svega 5 do 7 dana", pojašnjavaju nam iz Štampara.

Tigrasti komarac (Aedes albopictus) je u svijetu dokazani prijenosnik dengue, chikungunya i Zika virusa. "Bolesti koje uzrokuju ovi virusi nisu autohtono prisutne na našem području, no ne može se isključiti njihova mogućnost pojave. Posljednjih godina bilježe se povremene epidemije navedenih bolesti u zemljama južne i jugoistočne Europe", pojašnjava nam Ana Klobučar.

Vrsta Culex pipiens važna je kao prijenosnik virusa Zapadnog Nila i Usutu virusa, a bolesti koje uzrokuju ovi virusi bilježe se kontinuirano na području kontinentalne Hrvatske od 2012. godine do danas.

"Ptice su u prirodnom ciklusu rezervoari virusa Zapadnog Nila i Usutu virusa. Komarci prenose virus s jedne ptice na drugu te na druge životinje i čovjeka. Zaražene ptice najčešće nemaju kliničke simptome, ali mogu oboljeti i sa smrtnim ishodom, ovisno o vrsti ptice i o virusu uzročniku. Komarci Culex pipiens mogu prenijeti virus Zapadnog Nila i Usutu virus i na druge organizme, među kojima ljudi i konji mogu klinički oboljeti, premda je u većini slučajeva infekcija asimptomatska", govori nam voditeljica Odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.

Odgovornim ponašanjem utječemo na smanjenje broja komaraca

U Zagrebu su tijekom ljeta najbrojnije vrste tigrasti komarac, Aedes albopictus i vrsta Culex pipiens. Obje vrste razvijaju se u nakupinama vode u našim dvorištima i vrtovima. Tigrasti komarac je azijska invazivna vrsta komaraca. Za razliku od većine vrsta na našem području koje su aktivne predvečer i tijekom ranojutarnjih sati, tigrasti komarac je napasnik koji je aktivan i bode tijekom cijelog dana.

Klubučar kaže da je najintenzivnija provedba suzbijanja komaraca u Zagrebu bila je u svibnju.

"Provedeno je suzbijanje ličinki komaraca u vodama - to je najvažniji dio suzbijanja komaraca, građanima je malo vidljiv i ne oglašava se u medijima. Ovaj vikend (12. i 13.06.) započima suzbijanje odraslih (letećih) jedinki komaraca, a raspored provedbe (područja grada Zagreba) tvrtke koje suzbijaju komarce poslale su u medije", kaže nam.

Nadodaje i da građani odgovornim ponašanjem mogu značajno utjecati na smanjenje broja komaraca u svojem okruženju, prvenstveno vrsta koje su brojne tijekom ljeta. Najvažnije od svega je ukloniti vodu koja može postati leglo komaraca.

Brojni korisni savjeti za građanstvo kako se zaštiti od komaraca te što učiniti da ih se suzbije mogu se naći i na web stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".