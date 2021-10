OSTALA SU JOŠ SAMO DVA PRIMJERKA / Uginuo najstariji bijeli nosorog na svijetu: Vrsta je sada još korak bliže do potpunog izumiranja!

Bijeli nosorozi obično žive do 40 godina u zatočeništvu, a do 30 godina u divljini, no Toby je dogurao do 54.