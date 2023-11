Bivši ministar obrane Mario Banožić (44) oporavlja se u osječkoj bolnici od teških tjelesnih ozljeda koje je zadobio u prometnoj nesreći koju je skrivio u subotu ujutro u frontalnom sudaru te usmrtio vozača kombija Gorana Šarića (40), a u javnosti su se pojavile informacije da je u krvi imao, prema 24 sata, 0,29 promila alkohola, a prema Telegramu imao je 0,21 promil.

Naime, iz 24 sata su izvijestili da je Banožiću u subotu 11. studenoga, kad je izazvao prometnu nesreću, u 6.45 sati, na Hitnom prijemu vinkovačke bolnice izvađena krv kako bi mu se odredila krvna grupa te da bi se utvrdilo ima li alkohola u krvi, u slučaju da počne obilno krvariti ili da mora biti operiran. Rezultat pretrage pokazao je da je imao 0,29 promila alkohola u krvi.

No, prema Telegramu, Banožić je u krvi imao 0,21 promil alkohola, a to su, navode, pokazali rezultati vađenja krvi u vinkovačkoj bolnici. Uzorak je, po njima, izvađen u 6.47 sati. Također, njihovi izvori otkrili su da uzorci krvi i urina koji su poslani u Centar za forenzična istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" nisu oni koju su uzeti u Vinkovcima, već u KBC-u Osijek, gdje je Banožić prebačen nekoliko sati kasnije.

Ti uzorci su, navodno, uzeti sedam sati nakon nesreće te se dovodi u pitanje vjerodostojnost nalaza, a službena informacija o rezultatu tih nalaza još se uvijek čeka. Banožiću se stavlja na teret kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnim ishodom iz nehaja. U Kaznenom zakonu, naime, stoji da se slučaj u kojemu je došlo do izazivanja prometne nesreće sa smrtnim ishodom, ako ne prelazi 1,5 promila alkohola u krvi, tretira kao počinjenje nesreće ili krivnja iz nehaja.

'Definitivno se ne radi o pijanstvu'

Psihijatar, subspecijalist za alkoholizam i druge bolesti ovisnosti prof. dr. sc. Zoran Zoričić, koji je predsjednik Hrvatskog društva za ovisnosti pri Hrvatskom liječničkom zboru te je vodeći stručnjak s područja ovisnosti u Hrvatskoj pojasnio nam je da se u tom slučaju radi o intoksikaciji blažeg karaktera koja se manifestira u smanjenju kritičnosti i procijene.

"Kad govorimo o stupnju intoksikacije između 0,2 i 0,3 promila, trebamo reći da se radi o intoksikaciji blažeg karaktera koju mi ne tretiramo kao pijano stanje, ali kažemo da je osoba bila pod blažim utjecajem alkohola koji se najčešće manifestira u smanjenju kritičnosti i procjene, drugim riječima jedna lagana euforija koja dovodi do smanjene kritičnosti na način da se ipak već može tada blago utjecati na problem u procjeni opasnosti od određenog akta u prometu koji se radi", rekao je dr. Zoričić te je pojasnio da se ne radi o pijanstvu.

"Zakonodavac je odredio praktički da ispod 0,5 ne kažnjava, ali ako se dogodi saobraćajka da je najmanja prisutnost alkohola u granici se tretira kao intoksikacija. Definitivno se ne radi o pijanstvu, ne radi se o teškom pijanstvu, ali iz ovoga primjera svi možemo naučiti da i ove male količine negdje mogu djelovati", istaknuo je dr. Zoričić.

"Nije svejedno je li 0,3 imao ujutro ili ga je imao uvečer, jer ako je 0,3 imao ujutro onda su to vjerojatno ostaci od prethodne večeri gdje je koncentracija alkohola bila kudikamo veća i tad je psihofizičko stanje osobe znatno nepovoljnije za vožnju, nego ukoliko se radilo o tome da je popio ujutro jednu čašicu na brzinu. Međutim to ne možemo u datom slučaju znati. Ali razlika je velika jer ako je 0,3 od jedne čašice, od jednog kratkog pića ujutro popijenog utjecaj na vožnju će biti ipak manji nego da se radi o tome da se uvečer pilo, cijelu noć bilo sa znatno većim koncentracijama i onda je ujutro ostalo 0,3 zbog posljedica noćašnjeg pijenja. To su dvije različite stvari", dodao je dr. Zoričić.