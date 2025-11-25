Velika uzbuna među korisnicima X-a: Uvođenje značajke koja otkriva lokaciju izazvala kaos

Nikita Bier, voditelj proizvoda u X-u, pokrenuo je, u nastojanju da poveća transparentnost na platformi za koju tehnološki stručnjaci kažu da je prepuna dezinformacija, tu mogućnost tijekom vikenda, omogućujući korisnicima "da vide zemlju ili regiju u kojoj se nalazi račun".

"Ovo je važan prvi korak prema osiguranju integriteta globalnog sela", napisao je Bier na X-u. Pokretanje je pokrenulo val online potraga i istraživanja.

In a couple hours, we'll be rolling out About This Account globally, allowing you to see the country or region where an account is based. This will be accessible by tapping the signup date on profiles.



This is an important first step to securing the integrity of the global town… pic.twitter.com/5d7cX21qGj — Nikita Bier (@nikitabier) November 22, 2025

Gotovo odmah, platforma je preplavljena označavanjem nekoliko desetaka desno orijentiranih internetskih korisnika poznatih po promicanju Trumpovih političkih slogana "Make America Great Again" (MAGA) ili "Amerika na prvom mjestu", a čiji su podaci o lokaciji pokazali da se nalaze u Nigeriji, Bangladešu ili istočnoj Europi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Zašto toliko MAGA influencera dolazi izvan SAD-a? Gotovo kao da rade za strane vlade", napisao je liberalni influencer Ed Krassenstein u objavi na X-u.

Lakše je razotkriti tko stoji iza računa na X-u

Čini se da je ta značajka potvrdila tvrdnje onih koji su tijekom prošlogodišnjih američkih predsjedničkih izbora upozoravali da mreža MAGA računa, koji se predstavljaju kao "neovisne žene koje podržavaju Trumpa" i koriste ukradene fotografije europskih modela i influencerica, djeluje u inozemstvu.

"Novi podaci o X-ovim računima pokazali su da je lokacija mnogih od tih 'Amerikanki' zapravo u Tajlandu, a neke su bile povezane s Mjanmarom", rekao je za AFP Benjamin Strick, londonski direktor istraga u Centru za otpornost informacija.

"Prije ove promjene mogli smo pokazati da su ti profili lažni, ali gotovo da nismo imali uvid u to odakle su vođeni i često smo se morali oslanjati na 'pogreške' objavljene na računima, obrasce vremena objavljivanja i nepravilnosti u jeziku. Sada možemo vidjeti da su mnogi računi u ovoj specifičnoj mreži povezani s jugoistočnom Azijom, što nam olakšava razumijevanje tko bi mogao stajati iza njih", dodao je Strick.

X upozorava na podatke o lokacijama

Odražavajući hiperpolariziranu političku klimu, neki desničarski korisnici također upiru prstom u ljevičarske korisnike koji, kako se čini, također objavljuju sa sumnjivih lokacija.

X je, međutim, upozorio da podaci o lokaciji "možda nisu točni i da se mogu periodično mijenjati".

Kada korisnici kliknu na lokaciju računa, pojavi se prozorčić s napomenom: "Na zemlju ili regiju u kojoj se račun nalazi mogu utjecati nedavna putovanja ili privremeno preseljenje."

Neki korisnici mogu biti povezani i putem VPN-a koji može prikriti njihovu stvarnu lokaciju.

"Postoji još nekoliko stvari koje će biti riješene do utorka", napisao je Bier.

On je u nedjelju navečer rekao da stiže "nadogradnja" koja će osigurati "točnost od gotovo 99,99%".

Korisnici kritiziraju uvođenje nove značajke

Neki su korisnici kritizirali pokretanje nove značajke, upozoravajući da bi to moglo otkriti lokacije disidenata i prosvjednika u autokratskim državama.

Bier je, međutim, rekao da je u zemljama "gdje se govor kažnjava" korisnicima na raspolaganju tzv. prekidač za privatnost koji otkrivaju samo regiju.

Ubrzo nakon pokretanja, neki očito lažni računi s velikim brojem pratitelja iznenada su uklonjeni bez ikakvog objašnjenja.

Jedan X-ov korisnički račun koji se predstavljao kao račun obožavatelja Ivanke Trump, predsjednikove kćeri, suspendiran je nakon što su korisnici primijetili da je kao lokacija računa navedena Nigerija.

Račun, koji je prikupio više od milijun pratitelja, redovito je objavljivao pro-Trumpov sadržaj, kao i islamofobne i antiimigracijske poruke.

Stručnjaci upozoravaju na sve veću prijetnju ruskih i kineskih aktera koji putem interneta siju politički kaos u zapadnim zemljama.

Nova značajka "baca svjetlo na temeljni problem društvenih mreža danas: plaćeni akteri namjerno dolijevaju ulje na vatru oko spornih pitanja jer kontroverza privlači pozornost", rekla je Amy Bruckman, profesorica na Tehnološkom institutu u saveznoj državi Georgia.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Nezaboravan gastronomski doživljaj: Oduševite goste rižotom od cikle s kremom od sira