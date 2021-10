Briga za okoliš već je svima nama postala dio svakodnevnog života. Razvrstavanje otpada, recikliranje, korištenje vrećica za višekratnu upotrebu prilikom obavljanja shoppinga, izbor i kupnja proizvoda čija se ambalaža može reciklirati, tim malim stvarima koje činimo svaki dan pokazujemo da nam je stalo do okoliša.

Naravno, uvijek se može bolje. Jedno od područja u kojem još možemo napraviti veliki pomak su naše potrošačke i prehrambene navike. Važnu ulogu u tome imaju velike kompanije, trgovački lanci, ali i mi kao potrošači, jer izborom i kupnjom od ekološki osviještenih proizvođača i prodavača, i mi sami pozitivno utječemo na ekologiju i očuvanje okoliša.

I zdrava i ekološki prihvatljivo proizvedena hrana

Trgovački lanac Kaufland u svom poslovanju nastoji izbjegavati i smanjiti emisije CO 2 , i to u okviru šire strategije na razini cijele Grupacije Schwarz kojoj pripada i Kaufland. Grupacija je u kolovozu prošle godine podnijela izjavu o pristupanju Inicijativi Ciljevi utemeljeni na znanosti (Science Based Target Initiative) u okviru koje će se definirati ciljevi i mjere pomoću kojih se emisije CO₂ u poslovanju i u opskrbnom lancu mogu izbjeći, smanjiti ili kompenzirati.

Ciljevi utemeljeni na znanosti u skladu su s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama, a razlikuju se od sličnih inicijativa po tome što su postavljeni na temelju znanstvenih izračuna i sa zadatkom ograničenja globalnog zagrijavanja na manje od dva stupnja Celzijusa. Prilagođavanjem principima koji su proizašli iz ove Inicijative, na police trgovina stiže hrana koja je zdrava, proizvedena u skladu s navedenim standardima te blaga prema okolišu. Ovdje ćemo navesti nekoliko primjera kako se kupnjom zdrave hrane može posredno utjecati na smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Organska hrana nije samo zdrava za vas nego i za okoliš

Organski uzgojeno voće i povrće, koje se proizvodi bez tretiranja mineralnim gnojivima i sintetskim pesticidima, ne samo da je dobro za naše zdravlje, nego je dobro i za okoliš. Što točno znači organska hrana? Osim što se organska hrana uzgaja po principima ekološke proizvodnje, riječ je o hrani u kojoj se ne koriste genetski modificirani sastojci, hormonalni pripravci, industrijski aditivi i ostalesintetske tvari koje se koriste u konvencionalnoj proizvodnji. Zbog svega toga, organska poljoprivreda postiže do 50 posto manje emisije CO 2 od klasične poljoprivrede.

Osim toga, za potrošače je važno znati sintagma organska hrana nije nešto što proizvođač može samovoljno nalijepiti na etiketu svojih proizvoda. Za dobivanje certifikata organske hrane, priprema i obrada tla, kontrola sjemena, dakle cjelokupna proizvodnja i proizvodni pogon moraju zadovoljiti niz zakonom propisanih uvjeta i pravila. I dok smo još do prije nekoliko godina organsku hranu doživljavali kao skupe proizvode koje je teško nabaviti, to više nije slučaj. Trgovački lanac Kaufland u međuvremenu je lansirao vlastitu marku organske hrane s oznakom K-Bio koju nosi više od 1800 organskih proizvoda, od kojih su svi proizvedeni u skladu s EZ uredbom o ekološkoj proizvodnji i ne sadrže umjetna bojila, pojačivače okusa i arome.

Birajte lokalno proizvedene namirnice

Odabirom sezonskih proizvoda i proizvoda lokalnih dobavljača ne samo da podržavate lokalnu proizvodnju, nego i doprinosite smanjenju stakleničkih emisija. Kako je riječ o namirnicama koje se proizvode kod lokalnih proizvođača, transport tih proizvoda do obližnjih trgovina je kraći, pa je samim time i manja emisija CO 2 koja nastaje kao rezultat prijevoza u okviru lanaca opskrbe.

Druga važna stavka za ekološki održiv sustav opskrbe je ambalaža.

To znači da se i prilikom pakiranja i isporuke danas vodi računa i o tome da je ambalaža u kojoj proizvodi putuju do trgovina proizvodi na ekološki prihvatljiv način, tako da se emisija stakleničkih plinova smanjuje i do 50 posto u odnosu na klasičnu ambalažu. Drugim riječima, ambalaža koja se koristi provjerava se na maksimalnu mogućnost recikliranja, a primjer takve ambalaže je i ona u Kauflandu, označena logotipom „Svjesno pakiranje“. Sve namirnice koje u Kaufland stižu u ambalažama s tom oznakom pakirane su u skladu s načelima o smanjenju emisije stakleničkih plinova.

Čak i ako jedete meso, dajte šansu nekim vege proizvodima

Bez obzira na to što su meso i mliječni proizvodi redovno na vašem jelovniku, to ne znači da trebate izbjegavati vegetarijanske ili veganske proizvode. Naprotiv. Povremena zamjena mesa i mliječnih proizvoda s vegetarijanskim ili veganskim proizvodima dobra je za zdravlje, ali i za okoliš te predstavlja još jedan doprinos u borbi protiv klimatskih promjena. Uzgoj i prerada proizvoda mesnog ili mliječnog porijekla podrazumijevaju složene procese tijekom kojih dolazi do velikih količina emisija CO 2 , veliku potrošnju resursa i rezultira uništavanjem cijelih ekosustava.

Prehrambeni proizvodi biljnog podrijetla namijenjeni vegetarijancima ili veganima su u svojoj osnovi izuzetno zdrava hrana bogata svim potrebnim vitaminima, mineralima, vlaknima i ostalim važnim nutritivnim elementima, a njihova se proizvodnja znači osjetno manje emisije stakleničkih plinova od životinjskih farmi.

*Sadržaj nastao u suradnji s partnerom KAUFLAND prema najvišim uredničkim standardima RTL Digitala