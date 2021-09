Američka manekenka Moriah Mills (27) tvrdi kako ne može imati prijateljice jer ju žele svi njihovi partneri, piše The Sun.

Atraktivna 27-godišnjakinja upisala se kao usamljenica koja nikad nije imala najbolju prijateljicu, a kamoli grupu prijateljica.

"Uvijek sam bila sama sa sobom. Ne vjerujem ljudima i ne brine me to što nemam najbolju prijateljicu. Prije me to mučilo, ali sada volim sebe", izjavila je.

Moriah ima više od 100.000 pratitelja na Instagramu, a kaže kako ju većina žena osuđuje jer se dopada njihovim partnerima.

"Njihovi dečki ili muževi me žele. Jako sam draga, ali mislim da su zabrinute zbog moga izgleda. Ne mogu biti više u krivu. Jako sam prizemna", dodala je Amerikanka.

Muškarci ju izvode van

U školi je bila sramežljiva i teško je sklapala prijateljstva. Umjesto toga fokusirala se na sebe i marljivo radila. Priznaje kako trenutno ima problema s povjerenjem, no radi na njima kako bi napokon imala prijateljice.

Unatoč tome što nema prijatelje, ima s kime provoditi vrijeme, s obzirom na to da joj se muškarci svakodnevno javljaju na društvenim mrežama.

"Volim romantiku i kada mi se ugađa. Udvarači me često izvode van", otkrila je Mills.