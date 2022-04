"Leš" sunčeve pjege eksplodirao je u ponedjeljak 11. travnja, što je izazvalo masovno izbacivanje solarnog materijala koji je krenuo u smjeru Zemlje.

Eksplozija je nastala zbog mrtve sunčeve pjege nazvane AR2987. Eksplozija sunčevih pjega oslobodila je mnogo energije u obliku radijacije, što je također dovelo do izbacivanja koronalne mase (CME) – eksplozivnih kuglica od sunčevog materijala – što bi oboje moglo potaknuti intenzivnije sjeverno svjetlo u gornjim slojevima Zemljine atmosfere. Materijal u tom CME-u vjerojatno će utjecati na Zemlju 14. travnja, upozorava SpaceWeather.

Sunčeve pjege su tamna područja na površini Sunca. One su uzrokovane intenzivnim magnetskim tijekom iz unutrašnjosti Sunca. Ove mrlje su privremene i mogu trajati od nekoliko sati do mjeseci.

Sunčeve pjege se mogu 'ponovno pokrenuti'

Ideja o "mrtvoj" sunčevoj pjegi više je poetična nego znanstvena, rekao je Philip Judge, solarni fizičar u Opservatoriju velikih visina u Nacionalnom centru za istraživanje atmosfere (NCAR), ali konvekcija Sunca razbija te mrlje, ostavljajući magnetski poremećene komadiće mirne sunčeve površine.

"Povremeno", napisao je Judge za Live Science u e-poruci, "sunčeve pjege se mogu 'ponovno pokrenuti', s više magnetizma koji se pojavljuje kasnije (danima, tjednima) na istoj regiji, kao da je učinjena slabost u zoni konvekcije, ili kao da postoji nestabilno područje ispod površine koje je posebno dobro u stvaranju magnetskih polja ispod."

Kakva god bila budućnost AR2987, sunčeva pjega je u ponedjeljak (11. travnja) u 5:21 po univerzalnom vremenu ispustila solarnu baklju C klase. Takve se baklje događaju kada plazma i magnetska polja iznad sunčeve pjege popuste pod stresom; ubrzavaju prema van, rekao je Judge, jer bi naletjele na gusti materijal ako bi krenule prema unutrašnjosti Sunca.

Aurora se može pojaviti u mnogo širem rasponu

Baklje klase C prilično su česte i rijetko uzrokuju bilo kakve udare na Zemlju izravno. Ponekad, kao i kod jučerašnje erupcije, solarne baklje mogu potaknuti izbacivanje koronalne mase, što su ogromne erupcije plazme i magnetskih polja sa Sunca koje putuju prema van u svemir milijunima milja na sat. Sunčeve baklje C klase rijetko pokreću CME, prema SpaceWeatherLiveu, a kada to i učine, CME su obično spori i slabi.

Kada CME udare u magnetsko polje koje okružuje Zemlju, nabijene čestice unutar izbacivanja mogu putovati niz linije magnetskog polja koje izviru sa sjevernog i južnog pola i komunicirati s plinovima u atmosferi, oslobađajući energiju u obliku fotona i stvarajući blistave zavjese poznate kao aurora – sjeverno i južno svjetlo.

Tijekom mirnih vremena na površini Sunca, mlaz čestica poznatih kao solarni vjetar dovoljan je da pokrene auroru u polarnim područjima. Tijekom velikog CME, veći poremećaj magnetskog polja planeta znači da se aurora može pojaviti u mnogo širem rasponu.

Takozvani ljudožderski CME jurio je prema Zemlji krajem ožujka, izazvavši polarnu svjetlost u Kanadi, sjevernom SAD-u i Novom Zelandu, izvijestio je Space.com.

Očekuje se da će dosegnuti vrhunac 2025.

CME oslobođen u ponedjeljak mogao bi izazvati manju (G1) geomagnetsku oluju 14. travnja, što znači da bi moglo doći do manjih utjecaja na satelitske operacije i slabih fluktuacija u energetskoj mreži, prema SpaceWeatheru. Aurora može postati vidljiva na nižim geografskim širinama nego inače, sve do južnog dijela sjevernog Michigana i Mainea.

Sve ove aktivnosti prilično su jednake smjeru Sunca, prema Centru za analizu podataka o solarnim utjecajima, koji je dio Kraljevskog opservatorija Belgije. Vrijeme je povećane aktivnosti za našu najbližu zvijezdu, koja prolazi kroz razdoblja tišine i aktivnosti poznata kao solarni ciklusi.

Sunce je trenutno u solarnom ciklusu 25, 25. otkako su počela formalna promatranja 1755. godine. Broj sunčevih pjega tijekom ovog ciklusa je u porastu i očekuje se da će dosegnuti vrhunac 2025., što znači više mogućnosti za solarne oluje i polarnu svjetlost.

U nedjelju 10. travnja zabilježene su i jake geomagnetske oluje. No, prema Centru za analizu podataka o solarnim utjecajima, u posljednja 24 sata nije uočen nijedan drugi CME usmjeren na Zemlju osim onog koji su ispljunuli ostaci AR2987.