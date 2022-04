9. Ustanak umjetne inteligencije: Što će se dogoditi: Umjetna inteligencija bi mogla natjerati superračunala i robote shvatiti da im nije potrebna ljudska pomoć kako bi napredovali ili učili, što bi dovelo do kompjuteriziranog ustanka protiv nas. Zapravo, izvješće Global Challenges Foundation iz 2015. sugerira da postoji otprilike 10% šanse da se to dogodi do 2115. godine. Kako preživjeti: Izbjegavajte poslove koji uključuju AI tehnologiju. Naučite kako prevariti AI neuronske mreže ili se sprijateljiti s njima kako biste izbjegli uništenje.