Izvršni direktor tvrtke za online marketing Braden Wallake otvorio je sasvim novu dimenziju Linkedina. Dosad smo mislili da je to najpoznatija globalna mreža za traženje posla i traženje radnika, ovisno jeste li poslodavac ili potencijalni zaposlenik, no sada se na njoj, osim toga, plače, kaje i - otpušta.

Uz patetični, podulji tekst o tome kako je morao otpustiti nekoliko zaposlenika, javno i duboko kajanje zbog vlastitih grešaka te izljeve ljubavi prema radnicima kojima više ne mora davati plaću, Wallake je objavio i selfie na kojem plače (valjda radi vjerodostojnosti) te izazvao pažnju, ali i val kritika korisnika Linkedina koji sigurno nije očekivao.

Ljubav boli

"Ovo će biti najranjivija stvar koju sam ikada podijelio. Mislio sam, objaviti ovo ili ne, ali moram reći zbogom nekim svojim zaposlenicima…", počinje Wallake svoju objavu.

"Znam da će moji suradnici reći da smo tu odluku odnijeli zajedno, ali ja sam nas odveo u to. Zbog propusta (u veljači), danas sam morao učiniti najtežu stvar ikada. U dane poput ovog, volio bih da sam biznismen kojeg pokreće samo novac i koji ne mari koga će usput povrijediti (…) Znam da nije profesionalno reći svojim zaposlenicima da ih volim, ali od srca se nadam da znaju koliko ih volim. Svakog od njih. Svaku pojedinčanu priču. Svaku stvar koja ih nasmije i svaku koja ih rasplače.

Njihove obitelji, njihove prijatelje. Njihove hobije. Uvijek sam ljude zapošljavao na temelju toga kakvi su ljudi. Ljudi velikog srca i velike duše. I zbog toga se ne mogu prisjetiti težeg trenutka od ovog", patetično će direktor, izazvavši buru na društvenim mrežama. Naime, objava je vrlo brzo postala viralna, proširila se s Linkedina internetom i uzrujala mnoge. Na sreću, Wallake ima djevojku, također direktoricu u spomenutoj firmi, koja će mu dati podršku i ublažiti učinak brutalnih reakcija na njegovo psihičko zdravlje.

"Krokodilske suze. Muka nam je od takvih ljudi koji se pretvaraju da su ljudi", "Zašto nikada ne budu otpušteni izvršni direktori koji donose loše odluke? Uvijek su to niži zaposlenici koji stvarno trebaju taj posao", "Zašto ne smanjite svoju plaću? Ako vam je doista stalo do vaših zaposlenika i problema koje ste im izazvali", "Ovo je dno dna. Pokažite malo dostojanstva", samo su neki od komentara onih koji nisu pali na šefovske suze. No, neki ipak misle da je iskren, naglašavajući dio objave u kojoj se izvršni direktor kaje zbog pogrešnih odluka i otkaza.