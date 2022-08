Zvijezda društvenih medija, Little Slug Company, osvetio se nesuđenom poslodavcu nakon više od 14 godina. Naime, on se prijavio za posao glavnog menadžera, no odgovor nikad nije dobio. Svejedno im se javio, a oni su ostali zapanjeni njegovim potezom.

Jeste li se ikada poželjeli osvetiti onim pretencioznim tvrtkama koje vam nikad ne daju do znanja da niste dobili posao?

Influenceru koji se naziva Little Slug Company tog je bilo dosta, pa se "slatko" osvetio tvrtki kojoj se prijavio za posao još davne 2008. Našalio se tako što je nazvao tvrtku The Royal i opavijestio ih da povlači svoju prijavu nakon 14 godina.

Video je već premašio pet milijuna pregleda

U jednom od njegovih najnovijih videa - koji je do danas već premašio nevjerojatnih pet milijuna pregleda - prikazuje TikTokera kako zove tvrtku kako bi se vratio.

Rekao je: "Bok, prijavio sam se za posao u The Royalu prije nekog vremena i upravo sam zvao da povučem svoju prijavu.

Odgovorili su: "Dobro, bez brige, koja je to bila uloga?"

"Bila je to menadžerska pozicija", dodala je zvijezda.

"Ne vidim tu ulogu na popisu, kada ste se prijavili za nju?", odgovorio mu je djelatnik.

Nastavio je: "2008. Vi ste učinili postupak prijave dugim i stresnim, ali nikada nisam dobio odgovor pa sam pretpostavio da još uvijek odlučujete koga zaposliti.

"Danas sam zapravo uspio naći novi posao pa sam mislio povući svoju prijavu."

'Jeste li vi na drogama?'

"2008? Jeste li na drogama?", upitan je, ali TikToker je samo šutio.

Nakon urnebesnog telefonskog poziva, nekoliko TikTokera požurilo je u odjeljak za komentare kako bi podijelili svoja razmišljanja o ovoj sitnoj osveti.

Jedan korisnik je napisao: "Potrošili su tvoje vrijeme, pošteno je da ti tratiš njihovo."

Drugi je upitao: "Iskreno, koliko je teško poslati 'nažalost ovaj put...' e-mail."

"Kada sam putovao u Australiju, prijavio sam se za Woolworths i dvije godine kasnije dobio email o odbijanju", napisao je drugi.