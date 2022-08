Nikoga ne vole: Prava je nesreća biti u emotivnoj vezi sa sociopatom. Osjećaji nas čine ranjivima, a zaljubiti se u sociopata ravno je samoubojstvo. Naravno, nitko to sebi svjenso ne bi učino, no, kako smo već nekoliko puta spoemnuli, sociopati su majstori manipulacije. Zavest će bez problema drugu stranu i "motati je oko malog prsta" dok im ne dosadi, a tada bez problema otići. I to je najbolje što se onome ili onoj koju je sociopat ostavio može dogoditi.