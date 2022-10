Umirovljeni policajac iz Makarske Mile Domazet 1988. godine u Splitu je pronašao otetu bebu. Nakon više od 30 godina htio je stupiti u kontakt sa ženom koju je tada, kao bebu, spasio. Nije se sjećao mnogo toga osim da je živjela u splitskom Getu i da se prezivala Delić.

"Ta beba je danas već žena, a ja ne znam zna li ona uopće da je bila ukradena", kazao je nedavno Domazet za portal Makarska Danas.

Pukim slučajem pronašao bebu 10 minuta nakon dojave

Prisjetio se tog događaja.

"Bio je kraj rujna, znam da je bila berba grožđa. Bio sma na Zelenki, vozio sam policijski motor kad me nazvao dežurni i rekao da su dobili dojavu da je ukradena beba stara tri mjeseca u Splitu. Napomenuo je da obratim pažnju ako negdje nešto čujem ili vidim, raspitam se i javim. Ma nije prošlo ni 10 minuta i ja sam igrom slučaja naišao na tu bebu. Vozio sam motor u leru nizbrdo pa sam čuo plač bebe u gostionici Kuvajt koja se nalazila kod Biokovke. Svi su me pogledali kad sam došao na vrata, a ja sam otišao u kuhinju odakle se čula beba. Tamo sam ugledao ženu kako previja bebu na stolu od rostfraja, okruženu kuhinjskim noževima. Uznemirila se kad sam je pitao što radi. Htjela me je potjerati govoreći da joj smetam", ispričao je.

Odmah je pretpostavio da je to bila oteta beba.

"Zvao sam kolege i rekao da me je žena izvrijeđala kao službenu osobu samo da imamo razlog da je privedemo. Sjeli smo u policijsko vozilo. Motor sam ostavio i sjeo pored žene otraga jer me bilo strah da ne bi naškodila bebi", prisjetio se Domazet.

Otmičarka lagala o carskom rezu, čak napravila pravi rez na trbuhu

Žena je tvrdila da je bebu rodila carskim rezom. čak si je napravila pravi rez na trbuhu kako bi izgledalo kao da je rodila bebu. Kasnije je ipak sve priznala i ispričala da je odsjela u hotelu Bellevue u Splitu i vrebala majku s bebom, čak se i upoznala s njom. Jednom je majka bebe ušla u dućan i, kako je stekla povjerenje u nju, ostavila ženi bebu u kolicima. Ova je iskoristila priliku i pobjegla. Planirala je otići s otetim djetetom u rodno Livno. Prije toga se spetljala s nekim taksistom koji joj je rekao da će je ženiti ako bude mogla roditi djecu. Na koncu je lažirala carski rez i odlučila ukrasti bebu. Što se kasnije dogodilo, Domazet kaže - ne zna. Roditelje bebe je nakratko vidio, a slučaj su preuzeli inspektori.

"Jako bih volio stupiti u kontakt s tom danas ženom. Možda bi i nju zanimalo tko ju je našao i kako je bila oteta, ako joj je to uopće rečeno", rekao je Domazet za makarsku danas.

Sat vremena nakon objave teksta, javila mu se 'beba'

A niti sat vremena nakon što je tekst objavlje, putem društvenih mreža javila se Branka, žena koju je kao bebu Domazet spasio.

"Čuli smo se, i oboje smo plakali. Još uvijek ne mogu doći sebi od emocija, na momente sam normalan, a onda mi opet knedla u grlu. Nažalost je ostala bez oboje roditelja, sama je s dvoje djece, i dalje živi u Getu, i nije joj bilo lako u životu. Dogovorili smo se naći. Uglavnom, ona je znala da je bila ukradena, ali nije znala detalje. Rekla mi je da je to bilo 1988.godine, a ne 1984. Pogriješio sam, ali tko će se više sjećati" ispričao je Domazet dodajući kako ih je spojio zajednički prijatelj na Facebooku, piše Makarska Danas.