"Uhvatio sam svoju ženu u krevetu s najboljim prijateljem našeg sina. Bilo je ponižavajuće, ali došao sam do faze u kojoj bih joj želio oprostiti i dalje nastaviti. Međutim, ona inzistira da je naš brak gotov", požalio se nesretni muškarac The Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

Neimenovan muškarac otkrio je da su on i supruga stari 52 godine, da su u braku već tri desetljeća te da njihov sin ima 27 godina. On je, kaže, miran i povučen tip koji se bavi elektronikom, dok je njegova supruga još uvijek voli raskalašene zabave te svakog petka navečer izlazi sa svojim prijateljicama.

Supruga ga je i prije znala prevariti, no pojasnila mu je da joj to ništa ne znači te su nakon toga nastavili dalje svojim uhodanim bračnim životom.

Želi ostati s nevjernom suprugom

Sinov prijatelji ima 28 godina te je sve do incidenta živio s njima u kući u sobi u potkrovlju. Naime, prihvatili su ga kao vlastito dijete nakon što se razveo te nije imao gdje živjeti.

Nesretni muškarac se vratio kući ranije te je zatekao mladića kako se seksa s njegovom suprugom.

"Iskočio je iz kreveta pun isprika, a moja žena je bila užasnuta. Spakirao je kofere i otišao. Mislio sam da je naš brak u redu. Imali bismo seks jednom mjesečno, što mislim da je normalno, ali moja žena misli da je dvaput tjedno idealno. Nisam dorastao tome", požalio se muškarac te je potražio savjet i kod vikara.

"Povjerio sam se našem vikaru i želim poraditi na našoj vezi, ali moja žena kaže da je opterećena krivnjom i da želi otići. Rekla je: 'Priznaj – želimo različite stvari. Naš seksualni život je koma i bila sam grozna prema tebi. Moram ići'. Ja je ipak volim. Jednostavno ne osjećam da sam joj dovoljan."

Deidre mu je odgovorila:

Vi ste suprotnosti, ali često se baš takvi ljudi privlače. Vaša supruga je zaboravila zašto se uopće udala za vas. Njoj je dosadno, a vi to niste na vrijeme shvatili, no nije u redu to što vas je varala.

Vi ste ponizni i prihvatili ste njezinu prevaru, dok bi većina ljudi drugačije reagirala. Njoj je neugodno, pa time što napušta vašu vezu uvjerava samu sebe da čini pravu stvar.

Ali vi je još uvijek volite pa joj predložite da idete na terapiju za parove kako biste shvatili što nije u redu. Zapitajte se možete li napraviti kompromis kad je seks u pitanju, pa da možda vodite ljubav jednom tjedno?