Sa 17 godina postala je najmlađa balerina koja je nastupila u 'Dance Theatre of Harlem' u New Yorku. Kasnije ju je angažirao Nizozemski nacionalni balet, a Amsterdam danas naziva svojim domom. "To nije bajka", rekla je. “Moraš naporno raditi. Puno je gubitaka, puno boli. Ali, ja volim nastupe."