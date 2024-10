Kao da je vrhunac ljeta: U Dubrovniku ljudi uživali u morskim radostima

Ipak, to ne sprječava najodvažnije plivače da svejedno zarone u hladno more.

Iako je jesen donijela jugo i nemirno more, hrabri kupači i dalje prkose valovima na plaži Banje u Dubrovniku. Ova poznata plaža, koja ljeti vrvi turistima i plivačima, sada je oaza za one koji traže mir, pa čak i izazov. Za razliku od vrućih ljetnih dana kada je more mirno, kristalno čisto i poziva na osvježenje, jesenje kupanje donosi drugačije iskustvo.