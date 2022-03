Vizija tvrtke za približavanje središtu Zemlje je kombinirati konvencionalne metode bušenja s baterijskom svjetiljkom megavatne snage inspiriranom vrstom tehnologije koja bi jednog dana mogla omogućiti nuklearnu fuziju, piše Science alert.

Geotermalna energija je postala zaboravljeni obnovljivi izvor. Budući da solarna energija i vjetar sve više dominiraju tržištem zelene energije, napori da se iskoristi ogroman rezervoar topline duboko ispod naših nogu ostaju zaboravljeni.

Nije teško razumjeti zašto. Unatoč tome što je savršeno dobar izbor čiste, neprekidne, neograničene snage, postoji vrlo malo mjesta na kojima se vruće stijene pogodne za ekstrakciju geotermalne energije nalaze prikladno blizu površine.

Quaise to želi promijeniti razvojem tehnologije koja će nam omogućiti da izbušimo rupe u kori do rekordnih dubina. Do sada su naši najbolji napori da prožvakamo put kroz kožu planeta dosegli dno na oko 12,3 kilometara.

Alati za kopanje bi također morali biti u stanju mljeti kamenje na temperaturama većim od 180 stupnjeva Celzija. Okretanje svrdla na tako veliku udaljenost također bi zahtijevalo pametno razmišljanje.

Manje bušiti, više sagorijevati

Jedna potencijalna alternativa gore navedenim preprekama je manje bušiti, a više sagorijevati.

Nastao iz istraživanja nuklearne fuzije u MIT-ovom Centru za plazmu i fuziju, Quaiseovo rješenje je korištenje milimetarskih dugih valova elektromagnetskog zračenja koji tjeraju atome na taljenje.

Uređaji koji se nazivaju žirotroni mogu učinkovito izbacivati ​​kontinuirane snopove elektromagnetskog zračenja potresanjem elektrona velikom brzinom unutar snažnih magnetskih polja.

Priključujući žirotron megavatne snage na najnovije alate za rezanje, Quaise očekuje da će moći probiti svoj put kroz najtvrđe, najtoplije stijene, do dubine od oko 20 kilometara u nekoliko mjeseci.

Na tim dubinama, toplina okolne stijene može doseći temperaturu od oko 500 stupnjeva Celzija – dovoljno da se bilo koja tekuća voda koja se ispumpava tamo dolje pretvori u superkritično stanje nalik pari koje je savršeno za proizvodnju električne energije.

Koristeći svoje izvorno i investicijsko financiranje, Quaise predviđa da će u sljedeće dvije godine imati uređaje koji se mogu postaviti na teren i koji će omogućiti rad s dokazom koncepta. Ako sve bude u redu, mogao bi imati radni sustav za proizvodnju energije do 2026. godine.

Do 2028. žele preuzeti stare elektrane na ugljen

To je tehnologija u isto vrijeme tako stara, a opet tako nova, da ćemo sigurno imati mnogo pitanja o tome kako i hoće li ikada uspjeti. Na našu sreću, Loz Blain iz New Atlasa naveo je hrpu njih kako bi Quaiseov CEO i suosnivač, Carlos Araque, odgovorio.

Čak i bez ove tehnologije, otprilike 8,3 posto svjetske energije moglo bi doći iz geotermalnog izvora, opskrbljujući oko 17 posto svjetske populacije. Gotovo 40 zemalja moglo bi se u potpunosti osloniti na geotermalnu energiju upravo sada.

Ipak, trenutno manje od pola posto svjetske električne energije osigurava toplina ispod naših nogu. Kako bi ostala na pravom putu za neto nulte emisije do 2050., geotermalna energija trebala bi rasti za oko 13 posto svake godine. Trenutno je njegovo širenje tek djelić toga.

To ostavlja puno prostora za rast, čak i ako ne nađemo način da proširimo njegov doseg. Ostaje da se vidi hoće li tvrtke poput Quaisea pojačati zanimanje za ovog autsajdera.

Ono što je sigurno je da se vrijeme za smanjenje emisija i ograničavanje globalnog zatopljenja na nešto manje katastrofalno brzo smanjuje. Dotaknuli smo dno, pa je možda vrijeme da kopamo malo dublje.