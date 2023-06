Stanovnike Splite ovih dana izluđuju turisti. Tako se društvenim mrežama širi jedna snimka na kojoj se vide dvije turistkinje. Jedna od njih je, kada je primjetila da je snimaju, otkrila gole grudi i krenula skakutati. "Najnormalnija noć u Splitu", "I onda se bunite da vas turisti pretvaraju u kupleraj i rigalište...", neki su od komentara ispod videa objavljenog na Twitteru koji je pregledan više od 10.000 puta.

Splićani su više ludi od turista koji pjevaju do kasno u noć, razbijaju, tuku se, povraćaju i uriniraju. Zbog toga su donesene kazne prema kojima se takvo ponašanje kažnjava od 150 do 300 eura. No, svako malo se na društvenim mrežama pojavi snimka turista i njihovog bizarnog ponašanja.

Na Facebook stranici Get Direkt je objavljena neobična igra skupine turista. Skupina je sjela na pod, posložila se u red, a jedan od njih je skočio na njih da ga dočekaju na rukama. "Ima li ova manifestacija potporu turističke zajednice?" napisali su na stranici.

Pojavio se i video iz Splita na kojem se vidi kako je muškarac vršio nuždu ispred medžlisa. Međutim, jedna žena mu je na engleskom jeziku jasno dala do znanja da nije uredu to što radi i pitala ga ponaša li se tako pred svojim vratima.

"Što to radiš, idi odatle, to nije toalet! Uriniraš li tako i pred vratima svoje kuće? Odlazi odatle", bila je jasna gospođa.