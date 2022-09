Vrijeme je kada svaku kunu prevrnemo nekoliko puta prije negoli je potrošimo pa nije zgorega čuti savjete onih koji najbolje znaju trikove za smanjenje i uštedu novca u trgovini mješovitom robom - samih trgovaca. Njihove insajderske tajne donio je portal Eatthis.

Pogledajte cijenu po gramaži

Luis Corvera, viši pomoćnik upravitelja u Smart & Final store 431 kaže da najjeftinija cijena ponekad i nije najbolja ponuda, pa valja pogledati koliko je pakiranje u gramaži jer ćete tim postići uštede.

Pekarske proizvode kupujte smrznute

Jedan korisnik Reddita i bivši zaposlenik Costcoa ističe kako su zamrznuti kolačići, kruh, pecivo i druga roba znatno jeftiniji od svježih vrsta iste tvrtke. Navodi primjer kutija s 24 svježa kolačića koja košta 7,99 dolara, dok kutija sa 180 smrznutih kolačića košta 34,99 dolara.

Kušajte prije nego što odlučite kupiti

Direktor marketinga u Trader Joe’s u svom podcastu ‘Inside TJs’ kazao je kako će većina trgovina ispuniti vaš zahtjev da proizvod kušate, tako da ne morate bacati ni hranu ni novac. Bez obzira gdje kupujete, razmislite o tome da pitate na odjelu delikatesa, pekare ili gotove hrane imaju li otvorene posude s proizvodima koje želite kupiti. Velike su šanse da će vam dati zalogaj ako ih imaju.

Nemojte padati na sniženja

Jeff Campbell, koji je bio voditelj Whole Foods Marketa više od dva desetljeća, kaže da je pametnije, iako se može činiti kontraproduktivnije, držati se popisa za kupnju namirnica nego da vas mame naljepnice s rasprodajama. Trgovine mješovitom robom često skreću pozornost na proizvode koji se ne prodaju. To ima smisla jer ne žele izgubiti na svom ulaganju. Ponekad vam to ide u prilog; mogli biste otkriti novu stvar koju volite ali češće se dogodi da ta stvar samo skuplja prašinu ili plijesan u vašoj kuhinji.

Obratite pozornost na rasprodaje omiljenih artikala

Bivši menadžer u Costcou napisao je u temi na Redditu da ako proizvod krene u rasprodaju manje od 30 dana nakon što ste ga već kupili, trgovci će vam bez pitanja vratiti razliku novca.

Kupujte trgovačke robne marke

Iako svatko ima neke brendove koje preferira više od drugih, za osnovne potrepštine dobro je kupovati trgovačke robne marke. Gotovo uvijek su jeftinije i razlike u okusu i ne mogu se primijetiti.

Ako vam se ne sviđa, vratite

Ponekad impulzivno kupite neku grickalicu koja vam se ne svidi. Glasnogovornik tvrtke Trader Joe’s rekao je za The New York Times da ako kupac nije oduševljen proizvodom, uvijek ga može vratiti i dobiti novac natrag. Mnoge trgovine mješovitom robom imaju slična pravila.

Saznajte kada su sniženja u vašoj lokalnoj trgovini

Kad sljedeći put odete u svoju lokalnu trgovinu mješovitom robom, pitajte ih kojeg dana u tjednu počinju i završavaju njihove akcije. Svaka će trgovina biti drugačija po tom pitanju, pa kad jednom otkrijete dane, možete tempirati shopping i kada ćete najviše uštedjeti.

Obratite pozornost na svoju blagajnicu

POS sustavi na blagajnama često su komplicirani, a događaju se i greške. Trgovci stoga preporučuju da ipak obratite pozornost na svaku cijenu proizvoda koju vam blagajnica skenira.

Kupite cijeli paket nekog artikla

Iako se to razlikuje ovisno o lokaciji, jedan bivši zaposlenik Whole Foodsa napominje da se možete dogovoriti za kupnju na veliko, čak i ako niste u trgovini koja tako prodaje proizvode. Umjesto jednog komada, uzmite cijeli karton. Na kraju biste mogli uštedjeti i do 10 posto.

Proučite politiku kupona

Mnoge trgovine mješovitom robom prihvaćaju kupone, ali imaju ograničenje koliko ih možete primijeniti na istu hranu. Ponekad prodajnoj cijeni možete dodati kupon, a ponekad možete učiniti ono što se naziva “slaganjem kupona”, gdje koristite i kupon trgovine i kupon proizvođača.

Kupujte meso utorkom

Meso na sniženju ne znači da je manje kvalitetno, nego da ima kraći rok trajanja i da ga treba što prije potrošiti. Većina trgovina s velikim prometom snizit će cijenu mesa nakon što prođe vikend. Znaju da će ponedjeljkom i utorkom biti manje gužve pa je početak tjedna pametnije vrijeme za kupovinu mesa, jer ćete manje platiti.

Krenite u kupovinu rano ujutro

Budući da je rano ujutro manje ljudi u trgovinama, zaposlenici će tada imati vremena za obići police, pregledati zalihe i odrediti čemu će uskoro isteći rok trajanja. Ako budete u blizini prvih nekoliko sati nakon otvaranja trgovine, bit ćete među prvima koji će te stvari moći kupiti.