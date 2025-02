Fizioterapeutkinja upozorila na opasnosti ovog načina spavanja: 'Znam iz prve ruke'

Ako ste netko tko svaku noć podupire glavu s dva jastuka, možda biste se trebali odreći jednog zbog svog zdravlja. Fizioterapeutkinja iz američkog Missourija Sammy Spiegel objasnila je da je čak skovala izraz "Sindrom dva jastuka" kako bi opisala učinke koje na vas može imati spavanje s nekoliko jastuka.

Priznala je da tu frazu nećete pronaći ni u jednoj znanstvenoj studiji, ali se kune da to zaista postoji, jer je to vidjela iz prve ruke kod svojih pacijenata tijekom svoje 13-godišnje karijere. Sammy je na svom Tik Toku otkrila da su se to može vrlo lagano spriječiti.

Pozvala je ljude da se "čuvaju sindroma dva jastuka" i ohrabrila ih da se "odupru porivu" da svaku večer polože glavu na par jastuka. Spiegel je objasnila da to može uzrokovati ili drastično pogoršati vratnu kifozu, koja je još poznata pod nazivom grba na vratu ili udovičina grba. To je situacija kada se kralježnica zakrivi prema naprijed, što uzrokuje zaobljeni gornji dio leđa i vrat, a najčešći uzrok tome je loše držanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spiegel je objasnila da je većina ljudi pogrbljena tijekom dana, tako da je posljednja stvar koju želite učiniti spavati pogrbljeni. Objasnila je da podupiranje glave s dva jastuka u vrijeme spavanja znači da se vaša kralježnica "prilagođava krivulji koja se s vremenom pojavljuje s lošim držanjem", dok zapravo trebamo da se naš "vrat i kralježnica istegnu natrag u lijepu ravnu poziciju" dok spavamo.

Spavanje bez jastuka je idealno

Fizioterapeutkinja je objasnila da bi bilo idealno "ležati ravno bez jastuka" ili "koristiti jedan jastuk" tijekom spavanja svaku večer. A ako osjećate da vam treba još potpore, Spiegel je preporučila da stavite smotani ručnik iza vrata kako biste "podržali krivulju".

"Već se dovoljno borim protiv lošeg držanja, ne želim ležati u krevetu i imati jastuk koji me jednostavno gura u loše držanje. Kada navečer idete u krevet, iskoristite gravitaciju u svoju korist da se ispravite", rekla je Spiegel.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ona je, također, upozorila ljude da se klone madraca koji se prilagođavaju tijelu, jer osam sati u istoj pozi na njemu neće učiniti ništa dobro za vaše držanje, piše LADBible.

Stručnjakinja za spavanje zatim je demonstrirala niz istezanja i vježbi za koje kaže da vam mogu pomoći da "ojačate mišiće i mobilizirate kralježnicu".

POGLEDAJTE GALERIJU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sve više mladih Hrvata doživljava moždani udar: 'Imali smo pacijente s 19 godina'