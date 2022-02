Većina poslodavaca zapravo ne želi da kolege budu iskreni u vezi s njihovim plaćama. Poslodavci najčešće neće reći raspon plaća na oglasu za posao pa se o plaći mora pregovarati za stolom. Tajnost plaća omogućuje odstupanja u plaćama, a kako su žene još uvijek manje plaćene od svojih muških kolega, zadržavanje tajnosti plaća između kolega i prijatelja samo produžuje rodnu razliku u plaćama.

Kako sada stoji, razlika u plaćama među spolovima za zaposlene osobe u Ujedinjenom Kraljevstvu s punim radnim vremenom trenutno iznosi 11,9% u 2021., za povećanje u odnosu na 2020. Za svaku 1 funtu (9 kuna) koju muškarac zaradi, žena koja radi potpuno isti posao zarađuje u prosjeku samo 89 penija.

Putopiskinja Victoria M Walker, koja je nedavno tvitala o svojoj plaći, potaknula je online razgovor o transparentnosti plaća na radnom mjestu.

Tajnost plaća

Slobodna spisateljica Liv Cassano se povjerila: "Otvoreno razgovaram o svojoj plaći, ali to je tek nedavna stvar. Kao netko tko je većinu svoje karijere radio kao slobodnjak, kada sam dobila svoj prvi posao, prihvatila sam prvu ponudu koju mi ​​je tvrtka dala. Meni se to činilo kao hrpa novca pa se ne bih usudila dovoditi plaću u pitanje. Otprilike godinu dana nakon sam saznala da u timu postoje velike razlike u plaćama. Dvije moje kolegice na istoj razini su bile manje plaćene od mene, a nisu imale pojma. Tek kada sam im rekla koliko zarađujem, shvatile su da su u biti prevarene. Srećom, obje su dogovorile povećanje plaća, ali je to stvorilo malo napetosti. Jedna kolegica mi je počela zamjerati što zarađujem više od nje, što i razumijem, a tema plaća postala je pomalo tabu u tvrtki."

Zakonska prava o raspravama o plaćama

Postoji zabrinutost da bi razgovor o vašoj plaći mogao prekršiti neku vrstu sporazuma o povjerljivosti i dobiti otkaz, pozicija u kojoj se nitko ne želi naći.

Susan Kelly, partnerica u odvjetničkoj tvrtki Winckworth Sherwood je rekla: "Ne postoji zakonska odredba koja sprječava zaposlenike da drugima govore koliko zarađuju. Ljudima je zabranjeno razgovarati o svojoj plaći s kolegama samo ako im njihov ugovor o radu to izričito ne govori."

Odvjetnica je dodala: "Zakon o ravnopravnosti iz 2010. godine u Engleskoj je uveo neka ograničenja u mogućnosti poslodavaca da takve odredbe uključe u svoje ugovore čineći ih neprovedivim prema osobi koja dijeli ili traži informacije, ali samo ako zaposlenici to čine u svrhu saznanja je li i u kojoj mjeri u odnosu na dotični rad postoji veza između plaće i posjedovanja (ili neposjedovanja) određene zaštićene karakteristike. Drugim riječima, ako ljudi raspravljaju o svojoj plaći kršeći svoje ugovore, iz nekog razloga osim ozbiljne svrhe jednakosti, neće imati zaštitu Zakona o ravnopravnosti.”

Tajnost plaća ograničava žene u napredovanju

Nedavna studija je pokazala da bi transparentnost plaća mogla smanjiti rodnu razliku u plaćama za nevjerojatnih 40%, nakon prilagođavanja plaća onih koji su nedovoljno plaćeni.

"Nedostatak transparentnosti plaća nije jedina stvar koja potiče rodnu razliku u plaćama, ali je faktor. Unatoč činjenici da je broj žena u visokom obrazovanju veći od muškaraca, njihova zastupljenost u korporativnom vodstvu raste presporo", rekla je Allyson Zimmermann, izvršna direktorica Catalyst Europe, Bliskog istoka i Afrike.

Istraživanja su dokazala da se žene često promiču na temelju dokazanog učinka, dok se muškarci promiču na temelju potencijala. Postoji razlika u plaćama i druge rodne razlike zbog ukorijenjenih barijera i predrasuda, ali ne zato što su žene manje kvalificirane od muškaraca.

"To što je plaća obavijena velom tajne znači da, tamo gdje postoje odstupanja zbog rodne pristranosti, žene se ne mogu pozvati na Zakon o ravnopravnosti kako bi osporile status quo", rekla je odvjetnica Kelly.

Žene su manje plaćene od muškaraca

Istraživanja pokazuju da žene traže povišice jednako često kao i muškarci, ali je manje vjerojatno da će ih dobiti.

'Znanje je moć, međutim, studije pokazuju da čak i kada žene pregovaraju za veće plaće, ljudi reagiraju negativnije nego što bi to učinili na muškarca koji traži više novca', nastavlja Zimmermann.

Zimmerman je rekla: "To izravno pridonosi razlikama u plaćama između muškaraca i žena. Prečesto se teret stavlja na žene da isprave tu promjenu. Potrebne su nam tvrtke koje će voditi u tome i osigurati da budu pravedne. Sjećam se kad sam prije nekoliko godina bila pozvana na razgovor s jednim urednikom. Privatno mi je rekao da je saznao da je plaćen 10 tisuća više od ostalih urednica na njegovoj razini. Izrazio je zabrinutost i šok te pretpostavio da su žene krive. Zamolio me da uđem i naučim žene da traže veću plaću. Rekla sam mu da čak i ako učine sve što je on učinio, to ne znači da će ishod biti isti. Umjesto toga, predložila sam mu da interno ispita zašto je to tako, da bude transparentan u pogledu nejednakosti i da se usredotoči na sustavne promjene."

Prikazivanje raspona plaća u oglasima za posao

U određenim industrijama, osobito onima unutar kreativnog područja, potvrđivanje čak i grube ideje o plaći na poslu prije intervjua može biti minsko polje.

"Poznavanje raspona plaća za poslove i koliko kolege zarađuju daje zaposlenicima informacije koje su im potrebne da odrede svoju vrijednost i da traže da budu pravedno i jednako plaćene kao muškarci", kaže Zimmermann.

"Kada se ti podaci prezentiraju i poslodavci budu upoznati s njima, onda im to daje alate koji su im potrebni da promijene ono što se događa na njihovom radnom mjestu", dodala je.

Budući da je cilj 'vratiti se u normalu' usred pandemije Covid-19, stručnjaci strahuju da je put žena prema jednakosti vraćen za čak 50 godina, uključujući i radno mjesto, prenosi Elle.