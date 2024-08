Parfeme obožavamo nositi cijele godine, ali nisu sve mirisne note namijenjene svim godišnjim dobima. Ljeto je pravo vrijeme da se mirisni potpis koji nosimo u hladnijim mjesecima zamijeni s laganijim, svježijim notama koje odražavaju čari mnogima omiljenog godišnjeg doba, ali i onima koje su prikladnije nošenju tijekom ljetnih vrućina.

Parfem je važan faktor koji govori puno o nama. Utječe na prvi dojam, to kako nas drugi percipiraju, ali i kako želimo sebe predstavljati drugima. Miris utječe i na to kako se sami osjećamo, zbog čega se mnogi teška srca odriču svojih omiljenih parfemskih potpisa ovisno o tome koje je godišnje doba u pitanju. Pa ipak, to je često puta nužno. Obožavate li bogate i teške zimske mirise, mala je vjerojatnost da će oni ostavljati jednako dobar dojam u ljetnim mjesecima i tijekom visokih ljetnih temperatura. Jednako tako, lagane ljetne note gotovo da i neće biti zamijećene tijekom hladnih ljetnih mjeseci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako odabrati idealan ljetni miris, onaj koji nas dostojanstveno predstavlja, čiji "potpis" rado poistovjećujemo sa sobom, a pritom osigurati da ostane kvalitetan i postojan tijekom ljetnih sparina, objasnio nam je Borut Mihalić, vlasnik tri poznate Top Niche parfumerije - dvije sa zagrebačkom i jedne sa splitskom adresom.

Očekivano, kao vlasnik niche parfumerija, Borut će uvijek rado istaknuti njihovu prednost u odnosu na drogerijske parfeme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imaju kvalitetnije sastojke, hipoalergeni su", kaže Borut. U ljetno vrijeme, kada su alergije učestalije nego u hladnijim mjesecima, ovo je veliki plus, a Borut naglašava i drugu, podjednako važnu karakteristiku niche parfema: "Odlikuju ih kreativnije mirisne kompozicije, limitirane edicije, ekskluzivnost".

A upravo kreativnije mirisne kompozicije omogućavaju poigravanje notama koje odolijevaju ljetnim vrućinama i parfem čine postojanim u uvjetima kada bi većina parfema "isparila" u prvim minutama ili pak poprimila drugačiji, manje ugodan miris, u kontaktu sa kožom izloženom suncu i znojenju.

"Pokušajte izbjegavati nanošenje parfema prije izlaganja suncu", savjetuje Borut. "Po danu možete koristiti bezalkoholne mirisne kreacije, koje neće iritirati vašu kožu, poput zadnjeg noviteta branda BYREDO - Mojave Ghost," predlaže.

Borut nam je, za sve ljubiteljice parfema koje ovih dana tragaju za svojim idealnim ljetnim mirisom, sastavio i popis svojih Top 10 ljetnih mirisa. Ovo su njegove preporuke:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Adamo - South of 5th

Adamo - South of 5th, predstavlja cvjetno-akvaticnu kompoziciju prikladnu i za žene i muškarce.

Foto: Top Niche Parfumery Adamo - South of 5th

South of 5th otvara se svježim morskim notama, uz dodatak sibirskog bora, ružičastog papra i nerolija. U sredini, kompozicija se razvija kroz note damaščanske ruže, muškatnog oraščića i tuberoze, dok osnovne note čine haitski vetiver, pralina, indonezijski list patchoulija i virginijski cedar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trudon - Isla

Na drugom mjestu Borutovih preporuka nalazi se Trudon - Isla, parfem koji donosi svježinu Mediterana kroz svoju citrusnu i zračnu kompoziciju - savršenu za ljetne mjesece.

Početne note donose svijetlu, zračnu citrusnu svježinu koja evocira nježan morski povjetarac.

Foto: Top Niche Parfumery Trudon - Isla

Carner - Helix

HELIX je cvjetno drvenast miris za istraživače i pustolove, poput propelera koji vas pokreće na avanturu. Zamislite put u nepoznato uz blag morski povjetarac koji nosi slatke mirise voća i mediteranskog cvijeća.

Foto: Top Niche Parfumery Carner - Helix

Helix otvara osvježavajućim talijanskim bergamotom, muškatnom kaduljom i sočnom breskvom. U srcu parfema, morski akord se spaja s cvijetom naranče i nježnom đurđicom. Na kraju, baza parfema pruža sofisticiranu završnicu s notama cedra iz Virginije, vetivera s Haitija i suptilnog mošusa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lorenzo Pazzaglia - Sun-gria

Sun-gria je olfaktivna simfonija koja se projicira u sliku preplavljenu životom: svježe i sočno otvaranje crvenom narančom i citrusima, vrelo i intenzivno srce od breskve, crne ribizle, jabuke, maline i crnog vina.

Foto: Top Niche Parfumery Lorenzo Pazzaglia - Sun-gria

Drydown je sladak i senzualan, s drvenim notama i vanilijom prekrivenim smeđim šećerom koji magnetizira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Goldfield & Banks - Mystic Bliss

Mystic Bliss je parfem osvježavan čistim antarktičkim zrakom, koji otkriva delikatne ljubičaste nijanse smokava i crnog ribiza, stopljene s aromatičnim notama domaće Kunzee, kardamoma, žalfije i immortelle. Snaga cedrovine i hipnotički tamjan, u kombinaciji s puderastom mekanošću orisovih listova, ostavlja nebeski trag, a istovremeno je i vrlo umirujuć.

Foto: Top Niche Parfumery Goldfield & Banks - Mystic Bliss

Nishane - Deziro

Foto: Top Niche Parfumery Nishane - Deziro

Na popisu Borutovih preporuka za ljetne parfeme je i Nishane Dèziro koji spaja osvježavajuće note citrusa s bogatim i senzualnim akordima drva i začina. Intenzivna i sofisticirana mirisna mješavina daje mu dojam luksuza i elegancije.

Byredo - Mojave Ghost bez alkohola

Profinjena i prozračna, Mojave Ghost višenamjenska parfemska voda bez alkohola idealna je za ljetne vrućine i osjetljivu kožu. Ova suptilna i hipoalergena reinterpretacija kultnog Mojave Ghosta opisuje nježnu varijantu originalnog mirisa posebno formuliranu za osvježavanje tijekom dana, ali i za kožu sklonu alergijama.

Foto: Top Niche Parfumery Byredo - Mojave Ghost

Ovaj 'zarazni' miris počinje živahnim notama ambrete i sapodille, koje pružaju svjež i voćni uvod. U sredini, sofisticirani akordi ljubičice, sandalovine i magnolije stvaraju elegantnu cvjetnu harmoniju s toplim i kremastim tonovima. Na kraju, tu je i bogata baza ambre, mošusa i cedra, odlična za dugotrajnost mirisa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Simone Andreoli - Malibu

Ključne note mnogima omiljenog Malibua su limeta, kokos, šečer i rum, a opisan je kao "himna bojama ljeta".

Foto: Top Niche Parfumery Simone Andreoli - Malibu

"Ledena limeta u otvaranju budi osjetila i priprema ih na profinjenu slatkoću ruma od kokosa", najvjerniji je opis ljetnog parfema stvorenog za party uz koktele i zalazak sunca. U Malibuu, ili negdje drugdje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Giardini di Toscana - Blu mare

Ekstaza sunčevih zraka koje plešu na valovima, hipnotički ritam mora koji uspavljuje osjetila i okrepljujuća svježina borove šume opis je dojma koji ostavljaju citrusne note uz morsku esenciju u Blu mare parfemu.

Foto: Top Niche Parfumery Giardini di Toscana - Blu mare

Casamorati - Levar del sole

U doslovnom prijevodu “Izlazak sunca”, Levar del Sole, inspiriran je feniksom, besmrtnom pticom.

Foto: Top Niche Parfumery Casamorati - Levar del sole

Levar del Sole je parfem obnove, koji udahnjuje novi život i najavljuje nove početke. Miris se otvara svježim citrusima i nježnom ružom, rukom ubranom posebno za Levar del Sole u indijskoj prijestolnici parfema, gradu Kannauju.

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko su hrvatski političari modno osviješteni? Matija Vuica: 'Fali nam stila, to se ne može kupiti'