Tko su bili Gašpar, Melkior i Baltazar? Priča o mudracima koji su navijestili spasenje

Blagdanom Sveta tri kralja, poznatim i kao Bogojavljenje, koji se slavi 6. siječnja, tradicionalno završava božićno razdoblje. Ovaj drevni kršćanski blagdan spomen je na pohod trojice mudraca s Istoka koji su, prateći betlehemsku zvijezdu, stigli u Betlehem kako bi se poklonili novorođenom Isusu. Njihov put simbolizira objavu Boga cijelom čovječanstvu i univerzalnost poruke spasenja namijenjene svim narodima svijeta.

Priča o mudracima, njihovim imenima i darovima koje su donijeli postala je neizostavan dio božićne tradicije, no što doista znamo o njima?

Misterij mudraca s Istoka

Jedini biblijski izvor koji spominje pohod mudraca je Evanđelje po Mateju. Zanimljivo je da se u tekstu ne navodi njihov broj, status kraljeva niti njihova imena. Opisani su kao "mudraci s Istoka", a tradicija je s vremenom ustalila da ih je bilo trojica, vjerojatno zbog tri dara koja su donijeli.

Imena Gašpar, Melkior i Baltazar prvi se put spominju u jednom grčkom rukopisu iz 6. stoljeća, a kasnije su postala općeprihvaćena. Kroz stoljeća razvila se i bogata simbolika koja ih okružuje:

Melkior , prikazan kao starac sijede kose, navodno je stigao iz Perzije. Njegovo ime hebrejskog je podrijetla i znači "kralj svjetla".

, prikazan kao starac sijede kose, navodno je stigao iz Perzije. Njegovo ime hebrejskog je podrijetla i znači "kralj svjetla". Baltazar , zreo muškarac tamnije puti, često se povezuje s Arabijom ili Afrikom, a njegovo asirsko ime znači "Bog štiti njegov život".

, zreo muškarac tamnije puti, često se povezuje s Arabijom ili Afrikom, a njegovo asirsko ime znači "Bog štiti njegov život". Gašpar, najmlađi od trojice, tradicionalno se smatra predstavnikom Indije, a njegovo perzijsko ime znači "rizničar" ili "čuvar blaga".

Ova trojica ne predstavljaju samo različite dijelove tada poznatog svijeta – Europu, Afriku i Aziju – već i tri različite životne dobi: starost, zrelost i mladost. Time se naglašava da je Kristova poruka upućena svim ljudima, bez obzira na njihovo podrijetlo, rasu ili dob.

Darovi koji govore više od riječi

Mudraci su Isusu donijeli tri dragocjena dara, od kojih svaki nosi duboko teološko značenje, a čiju je simboliku prvi detaljno protumačio teolog Origen u 3. stoljeću. Ti darovi sažimaju cjelokupnu narav i poslanje Isusa Krista.

Zlato: Kao najvrjedniji metal, zlato je darovano Isusu kao Kralju. Ono simbolizira njegovo nebesko kraljevsko dostojanstvo i vlast nad vječnim kraljevstvom.

Kao najvrjedniji metal, zlato je darovano Isusu kao Kralju. Ono simbolizira njegovo nebesko kraljevsko dostojanstvo i vlast nad vječnim kraljevstvom. Tamjan: Aromatična smola koja se palila u hramovima kao žrtva Bogu darovana je Isusu kao Bogu. Tamjan tako označava njegovo božanstvo i svetu ulogu velikog svećenika.

Aromatična smola koja se palila u hramovima kao žrtva Bogu darovana je Isusu kao Bogu. Tamjan tako označava njegovo božanstvo i svetu ulogu velikog svećenika. Smirna: Plemenita mast koja se koristila za pomazanje tijela pokojnika darovana je Isusu kao čovjeku. Smirna je proročanski navijestila njegovu ljudsku patnju, smrt i ukop, ali i uskrsnuće.

Kroz ove darove, mudraci su iskazali poštovanje, ali i prepoznali trostruku ulogu novorođenog djeteta: on je istovremeno kralj, Bog i čovjek.

Običaji diljem svijeta i u Hrvatskoj

Bogojavljenje je jedan od najstarijih kršćanskih blagdana. U Hrvatskoj je taj dan tradicionalno obilježen blagoslovom vode u crkvama. Svećenici potom blagoslovljenom vodom blagoslivljaju domove i obitelji, a iznad ulaznih vrata kuća upisuju se slova G+M+B (inicijali Gašpara, Melkiora i Baltazara) te godina. Ova oznaka, koja se tumači i kao skraćenica latinske izreke Christus mansionem benedicat ("Krist neka blagoslovi ovaj dom"), simbolizira zaziv Božje zaštite na ukućane.

U nekim dijelovima svijeta, poput Španjolske, blagdan Sveta tri kralja slavi se s posebnom pompom. Večer uoči blagdana, 5. siječnja, gradovima prolaze veličanstvene povorke (Cabalgata de Reyes Magos) u kojima kraljevi na bogato ukrašenim kočijama bacaju slatkiše djeci. Prema tradiciji, djeca te večeri ostavljaju svoje cipele na vidljivom mjestu, a ujutro u njima pronalaze darove koje su im kraljevi donijeli, dok se za doručak jede tradicionalni kolač Roscón de Reyes.

Priča o Sveta tri kralja tako ostaje vječna inspiracija. Njihov put nije bio samo fizičko putovanje, već i duhovna potraga za istinom koja je kulminirala susretom s božanskim. Njihova vjera i predanost podsjećaju nas da je potraga za smislom univerzalno ljudsko iskustvo, a poruka koju su donijeli i danas odjekuje svijetom.

