Michel de Nostredame je francuski liječnik, travar i astrolog židovskog podrijetla koji se rodio u St. Re'my de Provence, 14. prosinca 1503. godine. Živio je u doba Inkvizicije pa su njegovi roditelji zbog straha od progona prešli sa židovstva na katoličanstvo.

Bio je najstariji od petero braće, no prema nekim izvorima braće je bilo sedam ili osam, ali svi navode da je Nostradamus bio najstariji. Najmlađi brat Cesar bio je zastupnik u provansalskom parlametu, a za Nostradamusovo školovanje bio je zadužen djed Jean, otac Nostradamusove majke. Djed je bio liječnik, dobro upućen u tajne ljekovitog bilja, te je unuka podučavao grčkom, latinskom i hebrejskom jeziku kao i matematici i astrologiji. Nakon djedove smrti roditelji su Nostradamusa poslali na školovanje u Avignon. Tada se počeo zanimati za astrologiju. Godine 1522. poslali su ga na studij medicine u Montpellier gdje je nakon tri godine dobio liječničku licencu te je počeo putovati po zabačenim dijelovima Francuske kako bi pomogao oboljelima od kuge. Četiri godine kasnije vratio se u Montpellier gdje su ga često ismijavali zbog novog pristupa liječenju zbog čega se preselio u Tolouse.

Nostradamus je 1534. godine oženio Henriette d'Encausse s kojom je imao dvoje djece. Navodi se kako su žena i djeca umrli u jeku epidemije kuge, ali se ne može točno potvrditi uzrok smrti. Unatoč svim njegovim naporima nije ih uspio spasiti. Umrli su svi koje je volio.

Teško razočaranje što unatoč poznavanju medicine nije mogao spasiti najmilije ostavili su duboki trag u Nostradamusovom daljnjem radu. Dodatno ga je pogodilo što ga je obitelj pokojne supruge tužila te tražila povrat miraza koji je dobio. Godine 1538. optužili su ga za herezu nakon čega je otišao u Lorraine, a zatim u Veneciju i Siciliju. Nakon šest godina preselio je u Marseilles koji je u studenom te 1554. godine pogodila najgora epidemija kuge. Nostradamus je iskoristio svoje znanje te pokušavao pomoći i spasiti što više ljudi. Kada se stanje smirilo oženio je bogatu udovicu Anne Ponsart Gemelle. Kuća u kojoj je s njom živio još se može vidjeti u mjestu Salon u Francuskoj. U kući je čak uredio jednu sobu u kojoj je radio noću proučavajući okultne knjige. Za njega je čula i kraljica Katarina de Medici koja ga je pozvala na Dvor gdje ju je i posjetio 16. kolovoza 1555. Navodno su razgovarali dva sata, a kraljicu je najviše zanimao dio proročanstva u kojem spominje smrt kralja. Zamolila ga je da napravi horoskope za njezinu djecu čiju je smrt već opisao u knjizi. Vratio se u Salon gdje ga je kraljica posjetila 1564. i proglasila dvorskim liječnikom.

Nostradamus je osjećao da mu se bliži kraj. Oporuku je napisao 17. lipnja 1566., a 1. srpnja pozvao je svećenika da mu da posljednju pomast. Slugi je rekao kako ga idućeg jutra neće više vidjeti živog. Umro je 2. srpnja.

Sahranjen je uspravno u zidu crkve u Salonu, a supruga Anne mu je dala izraditi nadgrobnu ploču. Tijekom Revolucije praznovjerni vojnici oskvrnuli su njegov grob pa su sačuvani Nostradamusovi ostaci preseljeni u drugu crkvu u Salonu, crkvi Saint Laurent, gdje se mogu vidjeti njegov grob i portret.

Na grobu stoji epitaf : "Ovdje leže kosti glasovitog Michela de Nostradamea čije je gotovo božansko pero jedino bilo, prema sudu svih smrtnika, dostojno zapisati pod zvjezdanim nadahnućem buduće događaje cijelog svijeta... Neka potomstvo ne dira njegove ostatke“.

Nostradamusova proročanstva: slučajnost ili današnja realnost?

Proročanstvima se počeo baviti 1550. godine kada je objavio prvi knjigu Almanah koja je postala njegovo najpopularnije djelo. Knjiga ima tri naslova te ju se može naći pod imenima Almanachs (detaljna proročanstva), Prognostications ili Presages (generalizirana proročanstva). Glavni izvor iz kojeg je crpio svoja proročanstva bila je knjiga De Mysteriis Egyptorum. Do 1555. završio je prvi dio proročanstava koja se odnose na događaje od njegova vremena pa do kraja svijeta. Knjiga zbog koje je postao poznat u čitavom svijetu zove se Proročanstva i objavljena je godinu dana nakon njegove smrti, 1557. godine.

Pisao je u stihovima na dvosmislen način i upotrebljavao francuske, provansalske, talijanske i grčke riječi. Za pisanje na taj način imao je dva dobra razloga. Postojala je opasnost da ga Crkva proglasi vještcem, a i nije želio da za proročanstva znaju oni koji su neupućeni. Proročanstva, iako nedovršena, ugledala su svjetlo dana. Sastoji se od predviđanja za nekoliko stoljeća. Napisao ju je u centuriji, što je oblik od jednog slobodnog i 941 vezanog katrena koji su grupirani u devet skupina po sto, i jedne od 42. Neki izvori tvrde da je inspiraciju dobivao meditirajući, a ponekad i pod utjecajem slabijih halucinogena. Tijekom meditacije najviše se koncentrirao na vodu ili vatru.

Još kao mladi student podupro je Kopernikovu teoriju da je Zemlja okrugla te da se okreće oko Sunca, stotinjak godina prije nego će Galileo Galilei biti osuđen na kućni pritvor zbog te tvrdnje.

Predvidio dva svjetska rata: slijedi li i Treći?

Nostradamus je predvidio dva svjetska rata i smrt trojice članova obitelji Kennedy. Za početak Trećeg svjetskog rata napisao je da će se dogoditi u sedmom mjesecu novog tisućljeća napadom na veliki grad, što pretvoreno u gregorijanski kalendar znači rujan, a u rujnu je Al-Qaida napala New York.

Neke katrene jasno ukazuju na napad atomskom bombom koja je razorila Hirošimu i Nagasaki u Drugom svjetskom ratu.

“U zemlji izlazećeg sunca bit će velika vatra, Buka i svjetlost na sjever uz huku, U krugu sve živo satra, Glad, jauci, i krici uz ognjenu buku.“

“Poslije velikog sukoba veći se sprema, Vatrena kiša, bol, glad, krvarenje, Prvi traje tri i još pola ljeta, Drugi je strašniji, nebo sipa oganj i uništenje.“

Vodeći stručnjaci za Nostradamusa, među kojima je najpoznatiji Nijemac Kurt Allgeier, uvjereni su da će se sva proročanstva ispuniti u našem vremenu. Nostradamus je tvrdio da su sva pretkazanja koja se odnose na ranija razdoblja, samo priprema za vrijeme nakon prelaska iz drugog u treći vijek, a nakon toga proročanstva će biti suvišna jer će se svijet iz temelja izmjeniti. Napad na zgrade Svjetskog trgovinskog centra u New Yorku i zgradu Pentagona, početak je jednog strašnog razdoblja, tvrdio je Nostradamus. Nabrojio je 19 gradova koji bi posebno trebali paziti na terorističke, ali i atomske napade.

Što Nostradamus predviđa za 2022.?

Za 2022. godinu Nostradamus je predivio udar meteora i kišu asteroida. Udar meteora je nešto što svi slušamo od 2021. godine, a u 2022. to bi zapravo moglo uzrokovati veliku štetu. Pisao je "o dugom tragu iskri na nebu napravljenom od vatre". To ne bi značilo samo da bi asteroid mogao udariti u Zemlju, već će također urokovati potrese u oceanu uzrokujući tsunami koji će dovesti do potresa.

Inflacija će izmaći kontroli i vrijednost američkog dolara će se srušiti. Ne samo to, zlato, srebrp i bitcoin će se smatrati imovinom i ljudi će ulagati u isto.

Umjetna inteligencija: Sigurno ste vidjeli puno filmova u kojim se tvrdi da će računala i roboti prezeti ljude i zavladati svijetom. Isto je predvidio i Nostradamus. Predvidio je da bi do 2022. umjetna inteligencija mogla upravljati računalom s ljudskim sučeljem.

Glad u svijetu će se povećati: Prema njegovim predviđanjima, glad u svijetu mogla bi se povećati zbog oružanih sukoba. To će dovesti do većeg kretanja stanovništva.

Nuklearna bomba će eksplodirati: Prema Nostradamusu, nuklearna bomba će eksplodirati 2022. godine što će dovesti do klimatskih promjena i promjene položaja Zemlje. To će također dovesti do poplava i potresa.