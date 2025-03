Putnik otkrio tamnu stranu kruzera: 'Odlično je sve dok ne shvatiš jednu stvar'

Putovanja kruzerom postaju sve popularnija, posebno jer nude pregršt sadržaja. Posjećujete razne atraktivne destinacije, a pritom uživate u bogatoj gastronomskoj ponudi te zabavnim, kulturnim ili sportskim aktivnostima.

Ipak, jedan korisnik na TikToku otkrio je drugu stranu krstarenja o kojoj mnogi ne pričaju. Njegov je videozapis postao viralan na popularnoj platformi, skupivši velik broj reakcija.

"Kruzeri su odlični sve dok ne shvatiš koliko ocean postane taman kad padne mrak", rekao je korisnik u videozapisu koji ima gotovo 12 milijuna pregleda. Naime, korisnik se nadovezao na raniju objavu u kojoj je na isto pitanje dobio velik broj komentara poput: "Što očekuješ, noću se jednostavno smrkne?"

"A onda kažu: 'Sve što pokazuješ je bazen'. No, to je zato što zapravo nema ničega za vidjeti ako pogledaš preko ruba broda noću jer je potpuno crno", objasnio je, dodavši kako je riječ o "najcrnjoj crnoj boji koju ćete ikada vidjeti". Autor videozapisa pokazao je kako izgleda pogled na more s broda, otkrivši da se ustinu vidi potpuno crnilo.

"Zamisli da padneš u more noću, preživiš pad. Nitko nije vidio i gledaš brod kako odlazi. Sam si i ništa ne vidiš", "Ocean je zastrašujuć", "Ne možeš mi platiti dovoljno da idem na kruzer", "Sada zamisli da si na Titanicu bez mjesečine…", neki su od komentara pretitelja.

