Isabella James, 27-godišnja zvijezda platforme za odrasle OnlyFans, pokrenula je žustru raspravu na TikToku postavivši vječno pitanje - tko bi trebao podmiriti račun na prvom spoju?

Naime, otkrila je da ona nikad ne plaća iako zarađuje oko 1,6 milijuna dolara godišnje. Dodala je i da nikad ne bi bila s muškarcem koji ima "malu plaću", prenosi The Sun.

Samoprozvana "dr*lja" na TikToku je plesala dok su uz nju bile ispisane riječi: "Kada te pita da podijelite račun". Nakon toga rukom je pokazala znak za luzera.

Burne reakcije

Njezino kontroverzno mišljenje nije dobro prošlo kod fanova koji su ju u komentarima prozvali zbog odluke da ne sudjeluje u podmirenju računa.

"Pa ako ćeš naručiti hrpu skupe hrane, onda bi trebala platiti za to", poručio joj je jedan korisnik.

"To nije fer. Ljudi na spoju jedu. Ne jede samo muškarac, već i žena. Zašto se naljutite kada vas pitaju da podijelite račun? Nije muškarčeva odgovornost da plaća. Djevojke, molim vas, promijenite svoje stavove", nadovezao se drugi.

"Podijelite račun popola, oboje ste se zabavili i ne treba nekoga koštati više jer ste oboje dobili nešto iz toga", još je jedan od komentara.

Međutim, nisu se svi složili budući da dio korisnika smatra da bi muškarac trebao pokriti račun na spoju.

Bitno je tko je koga pozvao na spoj

Isabella se kasnije ogradila i poručila da bi muškarac trebao platiti obrok u restoranu samo ako je on inicirao spoj.

"Da ja nekoga pozovem van, platila bih račun i isto bi trebalo vrijediti u obrnutom slučaju", dodala je.

Nedavno je za Jam Press pojasnila svoje stavove koji su izazvali lavinu reakcija na TikToku.

"Smiješno je jer se svaki put ova tema prenapuše i svi misle da sam siromašna sponzoruša, a zapravo zarađujem više nego bilo koji tip s kojim sam bila na spoju proteklih godina. Ako me tip pozove na spoj, onda bi on trebao podmiriti račun. Ako ja nekoga pozovem, onda ja plaćam. Natezanje oko novca je naporno. Jednom me tip pozvao van i pitao da podijelimo račun, a nakon toga svega mi se pokušao uvući u gaćice. Nepotrebno je reći, odšetala sam od njega", priznala je Isabella.

Tvrdi kako nikad ne bi bila u vezi s muškarcem koji ne zarađuje dovoljno po njezinim standardima jer strahuje da ju "siromašniji tipovi" žele samo zbog novca.

"Izlazim s frajerima koji zarađuju manje od mene, ali nikad ne bih bila s nekim tko ima niska primanja. Velik dio života bila sam nečiji sponzor, ne bih to ponavljala. Vodim određeni životni stil koji mi odgovara i treba mi netko tko ga može pratiti", zaključila je.