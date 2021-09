Tisuće taksista otkrile su najšokantnije tajne koje su čuli vozeći putnike, od liječnika koji je "otet" kako bi spasio život šefu mafije do žene koja je bila zaljubljena u svog šogora, prenosi Daily Mail.

"Taksisti, koje su najdublje tajne koje ste čuli u svom automobilu?", upitao je jedan korisnik na Redditu i dobio nevjerojatne odgovore.

Pokušaji ubojstva i preljubi

"Moj ujak je bio taksist u Los Angelesu. Jednog dana pokupio je dva dečka koji su u automobilu razgovarali o ubojstvu koje su se spremali počiniti", glasio je jedan od komentara.

"Nakon nekog vremena počeli su raspravljati trebaju li ubiti i taksista jer je čuo njihov plan i mogao ih je identificirati. Na kraju su odlučili da ipak neće, ali to je bio dan kada je moj ujak odlučio prestati voziti taksi", dodao je korisnik.

Drugi je imao zanimljivu priču o preljubu.

"Jedan putnik je preda mnom priznao da je varao svoju suprugu sa svojom dilericom kokaina, koja je podrijetlom iz iste države kao i ja (tako smo započeli razgovor), a njihova veza navodno je trajala 25 godina. Ne znam što me više impresionira, to da je njihova afera trajala 25 godina ili to što 25 godina konzumira kokain", ispričao je jedan taksist.

Žena s bičem

Drugi vozači također su čuli štošta o preljubima, a neki su svjedočili i bizarnim susretima, uključujući jednog korisnika koji je vidio "polugolu sredovječnu ženu u donjem rublju" koja je čekala njegova putnika pred kućom.

"Dakle, pokupio sam dečka iz striptiz kluba, u koji zalaze poznate lokalne slavne osobe. Vozio sam ga u obližnju četvrt i dok sam ulazio u ulicu, primijetio sam da kraj garaže stoji polugola sredovječna žena u donjem rublju. Rekao mi je: 'Ovo je dovoljno blizu', pa sam stao 20-ak metara od nje. Tada je žena izvukla bič i počela mahati njime, pokazujući prema tlu ispred svojih nogu. Momak je izašao spustivši se na koljena u Armanijevu odijelu i počeo puzati prema njoj. Onda je ponovo zamahnula bičem, pokazala na mene i rekla: 'sad ti', na što sam zbrisao", napisao je.

"Radila sam za Uber i jednom mi je izrazito alkoholizirana putnica rekla da se trebala udati za šogora jer je njezin muž imao mali penis i nije bio tako zgodan, ali udala se za supruga zato što je bio puno bogatiji", otkrila je jedna vozačica.

'Oteti' liječnik operirao mafijaša

"Jednom sam vozio dvojicu liječnika i jedan od njih je kolegi ispričao kako su ga dvojica muškaraca 'ljubazno otela' iz bolnice i odvezla ga u vilu izvan grada, gdje je trebao pregledati srce čovjeka koji je izgledao kao lokalni šef mafije za kojim je tada tragala policija. Nekako su mu uspjeli dati svu opremu i pomogli mu dok je operirao njihova šefa. Pustili su ga i platili mu ogroman iznos u gotovini te su mu rekli da će ga ponovno kontaktirati ako bude potrebe", napisao je taksist.

Zabavan susret sa zvijezdom

Druge priče nisu bile toliko ekstremne, ali su svakako zabavne. Jedan taksist vozio je starijeg muškarca koji se htio ušuljati u majčinu kuću kako bi ukrao nešto hrane jer nije znao kuhati.

"Rekao bih da je imao oko 50 godina. Čim je sjeo u auto rekao je da ne zna kuhati pa nema izbora, nego krišom ukrasti nešto hrane od mame", napisao je vozač.

Jedan taksist imao je zanimljiv susret s holivudskim glumcem.

"Moja najbolja vožnja bila je kad mi je u automobil ušao glumac Michael Fassbender, častio me burgerima, nakon čega smo pjevali karaoke sve do hotela. Rekao mi je da mu je još kao tinejdžeru san bio da postane rock zvijezda. Bio je totalno cool", otkrio je.