Pater Stjepan Ivan Horvat, svećenik Družbe misionara Krvi Kristove, objavio je viralan status u kojem je opisao što je značilo zajedništvo u nekim prijašnjim vremenima i kako danas odgajamo djecu i živimo drugačije.

" Jedan zajednički sendvič jeli smo, iz jedne čaše pili smo, uzimali jedni od drugih liz sladoleda i griz jabuke. Ruke smo prali u rijeci, zimi bili smrznuti u snijegu do brade, jurili niz brda, cijeli dan proveli na ulici. Nije bilo probiotika u kapsulama, nije bilo zdravijeg mlijeka od toplog mlijeka pomuzenog rukama. Bilo je sigurno kupati se u rijeci, voda koja se pila ravno s izvora nikome nije naštetila. Skrivali smo svježe ubrano voće iz susjedovog voćnjaka ispod majice, pekli divlje kestene, jeli sve neoprano. Šumske jagode i maline - nikome se nisu gadile, nikoga nisu otrovale. Pekli kobasice na ognjištima u kanalima...Danas...Danas je sve obrnuto. Kako se uopće dogodilo da mi koji smo proživjeli jedan takav život, sada djecu učimo drugačije...", napisao je svećenik u svojoj objavi na Facebooku.

Pater Stjepan i inače je aktivan na društvenim mrežama, gdje na nenametljiv a izravan, obazriv, a jasan način pokušava ljudima približiti kršćanski nauk. Mnogo ljudi su mu se javili u komentarima i istim stavom.

"Obrisati mrkvu rukom i pojeli krumpire, "krali" po njivama i pekli dok smo čuvali "blago" i svašta nešto i bili zdravi sretni i zadovoljni. Danas ako to pričaš djeci ili unucima gledaju te razgoračenih očiju", "Ma bilo je super i pravo prijateljstvo, dok danas svi su na mobitelu i ne igraju se. Mladi sjede na kavama zajedno ali svaki gleda u svoj mobitel. Nama je bilo super!", "Uvijek ću biti zahvalan dragom Bogu da sam to prošao, imao djetinjstvo bez interneta. Uživao iz dana u dan, u snijegu, u svim igrama. Danas gledam i ne vjerujem... Kako neki djetinjstvo proživljavaju", bili su neki od komentara.

Podsjetimo, pater Stjepan je prošle godine volontirao na Ultri. Susretao se s brojnim partijanerima i vjernicima te je dijelio vodu ljudima u svojoj kućici postavljenoj unutar stadiona. Inače, pater je poznat i po otvorenom pismu koji je uputio influencerici Elli Dvornik koja je žestoko napala Crkvu u jednom TikTok videu.

"Draga Ella, pročitao sam tvoja negativna iskustva s Crkvom i iskreno mi je žao zbog toga. Razumijem da netko tko je to doživio ima stav prema Crkvi poput tvoga. Iskreno ga poštujem i razumijem. Ono što me je razveselilo u tvojoj objavi su tvoje riječi da nas Bog jednako voli i u Crkvi i kod kuće i Bog u kojega vjerujem je takav, Bog koji ne može ne voljeti jer je sam Ljubav. No opet, taj isti Bog nam je darovao Crkvu, sv. misu, sv. ispovijed... i druge sakramente i šteta je uskratiti si taj dar iz njegove ruke. A mi svećenici, na žalost, samo smo ljudi sa svojim slabostima i to ti je tako oduvijek. Ne znam hoće li ti što značiti, ali uzet ću si za pravo kao svećenik ispričati ti se jer ste ti i tvoja obitelj vjerojatno naišli na svećenike koji nisu imali razumijevanja za vas, no nemoj ih osuditi jer i ti svećenici samo su ljudi sa svojim slabostima kao i ti i ja. Naišao sam jednom na misao zašto je Bog za svećenike izabrao ljude sa slabostima i grijesima, zato što nema drugih i to je tako. Inače, u mladosti sam volio slušati pjesme tvog tate. Ako ikad budeš mislila da nešto mogu učiniti tebe, kao čovjek, kao svećenik uvijek mi se možeš javiti", napisao joj je tada.