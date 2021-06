Sam jug Hrvatske skriva mnoge prirodne ljepote, a jedna od njih nesumnjivo je i delta rijeke Neretve, koja izvire ispod planina u Bosni i Hercegovini i ulijeva se u more u blizini grada Ploča. Delta Neretve s kopnene je strane ograđena i zaštićena gorjem Dinarida, s pogledom na planinske vrhove s jedne strane, te na ušće rijeke i morsko plavetnilo s druge strane.

Posebna je po tome što je ujedno i jedina prava riječna delta u Hrvatskoj, a četiri rukavca rijeke i mediteranska klima čine ovo područje plodnom poljoprivrednom oazom u kojoj uspijevaju brojne kulture, kao i staništem brojnih vrsta ptica i drugih močvarnih životinja. Istovremeno, delta Neretve je idealna destinacija za sve putnike koji žele nešto drugačije ljetovanje, dovoljno udaljeno od turističkih gužvi i buke, a opet s mnogo zanimljivih sadržaja i koje će njihov boravak učiniti nezaboravnim iskustvom.

Delta Neretve zaštićeno je područje na kojem se nalazi nekoliko ornitoloških rezervata: „Modro oko i jezera Desne“, „Kuti“ i „Ušće Neretve“. Zbog svoje specifične pozicije, „Ušće Neretve“ je ornitološko-ihtiološki rezervat jer povezuje močvaru i more, pa na ovu lokaciju bogatu pticama močvaricama poput čaplji, liski i čigri, zbog hrane i mriješćenja dolaze i brojne vrste riba i rakova.

Prirodna atrakcija koju se jednostavno mora posjetiti su Baćinska jezera, smještena nedaleko od Ploča. Krševiti dio doline omogućio je formiranje ovog prirodnog fenomena sastavljenog od ukupno sedam, a šest spojenih slatkovodnih jezera, u kojima se nalaze izvori izravno povezani s morem. Na jezerima su tri otočića i dva tunela, a neobičan spoj klime, morske i slatke vode privlačan je zbog svoje bioraznolikosti i nekih endemičnih zaštićenih vrsta koje ovdje obitavaju. Netaknuta priroda i fascinantni ekosustav osobito je privlačan posjetiteljima koji ga mogu bolje upoznati ako se odluče na vožnju tradicionalnom neretvanskom lađom.

Područje Baćinskih jezera može se upoznati i istražiti biciklima, jer su oko jezera uređene biciklističke staze koje čine krug oko svih šest povezanih jezera. Uz biciklističke staze bezbroj je punktova na kojima možete stati i upijati ljepote neretvanskog kraja. U proteklih nekoliko godina, na ovom se području intenzivno radilo na razvoju cikloturizma, tako da je cijela dolina Neretve premrežena kvalitetno trasiranim i zanimljivim biciklističkim rutama. Biciklistima će se zasigurno svidjeti uređena biciklistička ruta Prud-Dragovija-Vid te druge tematske biciklističke rute pod brendom #1valley i sloganom: One Valley, One sport, Different Experiences. Dolina Neretve uključena je i u Eurovelo 8, Mediteransku cikloturističku rutu sastavljenu od mreže ruta koje prolaze kroz ukupno 11 mediteranskih zemalja.

Biciklističke rute vode vas kroz makadamske puteve i slabije prometne ceste, a izvedene su tako da u vožnji možete upoznati sve ljepote doline Neretve. Prolaze preko riječnih rukavaca, kroz nasade agruma, a stignete obići i kulturne znamenitosti te osvježiti se u restoranima ili konobama s autohtonom kuhinjom.

Osim vožnje neretvanskom lađom po močvarnim dijelovima doline Neretve i biciklističkim turama, u neretvanskom kraju se može uživati vožnjom u kajacima ili veslanju na dasci. Također, Ušće Neretve idealno je za ljubitelje aktivnih sportova. Poznato je kao omiljeno odredište zaljubljenika u windsurfing i kitesurfing, pa se ovdje svake godine održavaju i natjecanja u ovim sportovima, primjerice Kup Neretve i Neretva Kite Open.

Mnogo više o samom ekosustavu doline Neretve može se naučiti posjetom Prirodoslovnom muzeju Metković u kojemu je izložena lokalna flora i fauna, a ornitološka zbirka s područja delte spada među najveće takve zbirke u Europi. Dio stalnog postava u Prirodoslovnom muzeju Metković su izlošci geoloških i biospeleoloških specifičnosti delte rijeke Neretve, a veliki dio Muzeja rezerviran je za trodimenzionalni prikazi vodenih i kopnenih staništa delte. Osim toga, postav uključuje prikaz močvara, kanala, šumskih staništa, kamenjara te vodenog toka rijeke Neretve. Izloženi sadržaji u Muzeju zorno dočaravaju selidbe i zimovanje ptica, a ovdje se mogu pogledati video materijali o raznolikosti životinjskog svijeta te ponašanju životinja u njihovom prirodnom staništu.

Ako volite uzbudljivu i ponešto drugačiju hranu, dolina Neretva je destinacija koju morate posjetiti. Jedan od najpoznatijih lokalnih specijaliteta koji se na ovom području tradicionalno priprema je Neretvanski brudet, koji se priprema od žaba, ribe i jegulja.

Naime, močvarno područje delte Neretve idealno je stanište žaba, pa tradicionalnu neretvansku kuhinju sačinjavaju raznovrsna jela od žaba. Legenda kaže da su se kulinarska kultura pripreme žaba razvijala pod utjecajem Napoleonovih osvajanja s kojima su na neretvanske tanjure stigli i francuski specijaliteti. Ne zna se je li to točno, no kako bilo, u području Neretve žabe se rado jedu, a osim u brudetu, pripremaju se panirane, u rižotu ili zapečene u pršutu.

Sladokusci će guštati u okusima tradicionalnih slastice poput rožate, torte od rogača i raznih domaćih kolača. Ne treba zaboraviti kako je dolina Neretve izrazito plodno područje na kojem odlično uspijeva ukusno i zdravo voće, pa je ponekad jednostavnije i najukusnije – agrumi, lubenice, smokve, kiviji i dinje slastan su užitak koji se ne propušta.

Važan dio gastronomije čine vrhunska vina ovog područja. Mineralno tlo na ovim prostorima jedan je od krivaca za rodnu vinovu lozu i izvrsna vina koja se ovdje proizvode. Među ostalima, uzgajaju se chardonnay, merlot i cabernet sauvignon koja će zaokružiti potpuni dojam gastronomskog doživljaja i doprinijeti da boravak u neretvanskom kraju ostane iskustvo koje ćete još dugo pamtiti..

