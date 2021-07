Mnoge grupe i društva imaju tajne znakove kako bi se prepoznali u javnosti, no što ako ih netko slučajno iskoristi? Upravo to se dogodilo jednom bračnom paru koji je počeo privlačiti puno pažnje, no nisu mogli dokučiti zašto.

Linda i njen suprug bili su na odmoru kada su primijetili da se drugi ljudi ponašaju "malo preljubazno", prema njima. U videu koji je objavila na TikToku objasnila je da je sebi i mužu kupila kupaće kostime s istim uzorkom jer je mislila da je to slatko.

Kupaći kostimi su imali motive ananasa, no supružnici nisu znali da je tropsko voće simbol koji koriste svingeri kako bi se prepoznali na raznim mjestima i drugima dali do znanja da ih zanima takva zabava.

Prema detektivskoj agenciji Eye Spy ako vidite ananas ispred nečije kuće znači da se u njoj odvija svingerska zabava, dok se u svingeri u javnosti prepoznaju po odjeći s uzorkom tog voća.

Nekadašnji simbol bogatstva i gostoljubivosti

Lindin video u kojem je opisala ovu urnebesnu anegdotu postao je viralni hit s nešto manje od tri milijuna pregleda. Mnogi komentatori priznali su da nisu znali tajno značenje ovog motiva.

"Ne dirajte nam ananase. Uzmite neko drugo voće", "Nisam imala pojma", "Trebali su izabrati nešto opskurnije. Odjeća s motivom ananasa je uvijek tako slatka", pisali su.

Jedan korisnik TikToka misli da se ananas koristi kao tajni znak jer je nekoć značio bogatstvo, odnosno gostoljubivost.