"Psihopati misle da je kontroliranje drugih ljudi zabavno. Oni vole mikromenadžment i manipuliraju vašim emocijama, ali i cjelokupnom situacijom. Mogu ići do te mjere da vam odrede gdje ćete točno sjediti. Oni to rade zato što mogu i zato što ćete se vjerojatno složiti s njima. Osim toga, oni su gladni moći. Osjećaju da zaslužuju najbolje i upotrijebit će sve što mogu da dođu do vrha", ispričao je Henrik.