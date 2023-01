Stručnjak za financije Martin Lewis otkrio je da postoji jednostavan način kojim možete smanjiti dug na svojoj kreditnoj kartici. Sve što trebate učiniti je - staviti zdjelu vode u zamrzivač, piše The Sun.

Ako se borite držati korak sa stalno rastućim troškovima života, a volite peglati svoju karticu, Martin tvrdi da postoji jednostavna stvar koju možete učiniti kako biste spriječili njeno korištenje.

Tijekom svoje emisije "Martin Lewis Money Show Live" koja je emitirana u utorak navečer, dao je ljudima vrlo zgodan savjet. Možda će vam se učiniti malo čudnim, ali stručnjak za uštedu novca rekao je da sve što trebate je: hladnjak sa zamrzivačem, zdjela vode i vaša kreditna kartica.

Ušteđevinom pokrijte dug

Martin je rekao da je savjet dobar za svakoga tko želi spriječiti daljnje korištenje kartice dok ne podmiri dug s nje.

"Najprije podmirite dugovanje koje ima najveću kamatu. Za one koji imaju viška novca, preporučuje se da najprije očiste dugove s najvišim kamatama. Kada podmirite prvi, usredotočite se na uklanjanje sljedećeg najvišeg i tako dalje", kazao je.

"Ako imate ušteđevinu, iskoristite je za vraćanje dugova. Ako nemate novca, recite prijateljima da si ne možete priuštiti da platite rundu u kafiću. A vi ostali - nemojte vršiti pritisak na ljude da troše kad nemaju gotovine", istaknuo je Martin.

On ima jako dobar savjet za one koji vole peglati svoje kartice. "Ako stvarno ne vjerujete sebi, uzmite karticu i zdjelicu s vodom. Karticu stavite u zdjelicu i to sve stavite u zamrzivač da se zamrzne. Tako ćete imati vremena za razmišljanje dok se ona odmrzne", istaknuo je.