Stručnjaci upozoravaju: Jedan problem u kuhinji mogao bi biti rani znak demencije

Jedan naizgled bezazlen problem povezan s kuhinjom mogao bi biti rani pokazatelj demencije, upozorili su stručnjaci. Riječ je o poteškoći koja je, kako navode, česta kod osoba koje doživljavaju kognitivni pad.

Demencija je sindrom, odnosno skupina povezanih simptoma, koji se veže uz progresivno propadanje moždanih funkcija. Može rezultirati gubitkom pamćenja te promjenama u ponašanju i osobnosti. Što se ranije prepoznaju znakovi upozorenja, to se prije može potražiti pomoć i podrška za pogođenu osobu, a jedan takav znak može se očitovati upravo u kuhinji.

Poteškoće s praćenjem recepata kao ključni pokazatelj

Stručnjaci iz britanskog Društva za Alzheimerovu bolest pojasnili su kako svaka osoba doživljava demenciju na svoj način. Različite vrste demencije također različito utječu na ljude, osobito u ranim fazama. Ipak, postoje neki uobičajeni rani znakovi i simptomi, a oni mogu obuhvaćati poteškoće s koncentracijom, planiranjem ili organizacijom.

Takvi se problemi mogu primijetiti tijekom kuhanja, gdje praćenje recepta može postati pravi izazov. "Primjerice, osoba se bori s donošenjem odluka, rješavanjem problema ili praćenjem niza koraka, kao što je priprema obroka", objasnili su iz udruge. Ove smjernice podupire i američka Udruga za Alzheimerovu bolest. Na svojim stranicama navode kako osobe s promjenama u pamćenju mogu imati problema s praćenjem poznatog recepta ili vođenjem mjesečnih računa te im treba puno više vremena za obavljanje stvari nego prije.

Ostali uobičajeni rani simptomi demencije

Osim problema s organizacijom, Društvo za Alzheimerovu bolest istaknulo je i druge ključne rane pokazatelje demencije. Među najpoznatijima je gubitak pamćenja, poput zaboravljanja nedavnih događaja ili općenitih poteškoća s prisjećanjem. Uz to se mogu javiti i problemi s jezikom i komunikacijom, kao što je teškoća u pronalaženju pravih riječi, neodgovarajuće reagiranje u razgovoru ili problemi s praćenjem konverzacije.

Drugi važan znak je pogrešno tumačenje vizualnih informacija. To može uključivati pogrešno prepoznavanje predmeta, probleme s percepcijom dubine, primjerice na stepenicama, ili čak pogrešno tumačenje odraza u ogledalu i halucinacije. Također se može pojaviti zbunjenost u vezi s vremenom ili mjestom, što znači da osoba gubi pojam o vremenu ili datumu, postaje dezorijentirana glede svoje lokacije ili čak razdoblja života u kojem se nalazi.

Promjene raspoloženja ili poteškoće u kontroliranju emocija također su čest simptom. Osoba može postati neobično anksiozna, razdražljiva, tužna ili uplašena, izgubiti interes za aktivnosti koje su je prije veselile te doživjeti primjetne promjene u osobnosti.

Simptomi su u početku često blagi

Važno je napomenuti da ovi simptomi u početku mogu biti vrlo blagi i nije ih uvijek lako uočiti. Poteškoće s pamćenjem najpoznatiji su prvi znakovi, a osoba može postati lakše zbunjena te se teže snalaziti i planirati. Mogu se pojaviti i promjene u raspoloženju ili emocijama, pa osoba može postati tjeskobnija, povučenija i izgubiti interes za hobije ili ljude.

Ako vi ili netko koga poznajete doživljavate simptome koji bi mogli upućivati na demenciju, važno je obratiti se liječniku opće prakse za savjet i daljnje pretrage.

