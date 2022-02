"Od Pule do Zadra najjeftinija opcija je 32 eura za 7 sati vožnje, s tim da wi-fi ne radi. Mislim, to mi više zvuči kao cijena aviona. Očekivao sam da ću za tu cijenu prijeći nekih 1000 kilometara, a ne tako relativno kratku udaljenost. Zapravo mi je i jeftinije i brže ići brodom nego autobusom.", napisao je jedan stranac svoju ispovijest na Redditu pa nastavio:

"Umišljam li te stvari ili je tu neki stvarni problem? Možda je to zato što su mnoge ceste plaćene ceste - što nije slučaj u većini drugih zemalja, ili je možda željeznička infrastruktura nerazvijena pa je stoga manja konkurencija za autobusne tvrtke, a time i više cijene. I ne vidim male privatne tvrtke s možda manjim autobusima koje bi bile konkurentne velikima", zaključio je svoju ispovijest.

U čemu je problem?

Ubrzo se sakupilo nešto više od 17 komentara raznih iskustva ostalih korisnika, među kojima je najbolje ocijenjen komentar:

"Brate, smatraj se sretnim ako se autobus ne zapali". "Cijene su rasle tijekom karantene, pod krinkom ograničenja autobusnih kapaciteta na 50% (neke tvrtke to, btw., nikada nisu provodile)".

Nekima je cijena fer

"U drugim europskim zemljama obično plaćam 8 eura samo da stignem od zračne luke do grada pa mislim da je s obzirom na cijenu nafte i udaljenost 23 eura fer cijena".

"Nisam siguran što biste smatrali poštenom cijenom za 7-satnu vožnju autobusom. Do Rijeke treba doći preko Učke, pa autocestom sve do Bosiljeva pa natrag na jug ili obalnom cestom D8. Plovidba od Pule do Zadra zapravo je ravna linija. Ako je jeftinije i brže, samo uzmite brod i uživajte u krajoliku. "

Koristite BlaBlaCar

"Nemamo vlakove, mislim da imamo, ali svaki put kasne barem 4 sata. Naše su pruge izgrađene u 19. stoljeću pa bi to mogao biti problem. Ali da, autobus je najbolja opcija, možda možete isprobati i Bla Bla Car, uslugu dijeljenja automobila".

"Pravi je problem što ne koristimo javni prijevoz u stvarnosti pa manje ljudi = više cijene jer se inače ne isplati…"

I za kraj...

"Dobrodošli u Hrvatsku"!