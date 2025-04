Ljudi rođeni u ovim mjesecima vjerojatnije će se debljati: Razlog će vas iznenaditi

Ljudi rođeni u rujnu, listopadu i studenom imaju veću vjerojatnost da će biti mršaviji i imati manje masnog tkiva oko organa u usporedbi s onima rođenima u travnju i svibnju, pokazala je nova studija objavljena u časopisu Nature Metabolism.

Stručnjaci su otkrili da osobe začete u hladnijim mjesecima pokazuju veću aktivnost u svom smeđem masnom tkivu, vrsti masti koja sagorijeva kalorije za proizvodnju topline. To dovodi do povećane potrošnje energije, nižeg indeksa tjelesne mase (BMI) i manjeg nakupljanja masnoće oko unutarnjih organa.

Najhladniji mjeseci u godini su obično prosinac, siječanj i veljača, što znači da će oni rođeni u rujnu, listopadu i studenom vjerojatnije imati ovu prednost. Najtoplija dva mjeseca, srpanj i kolovoz, odgovaraju onima rođenima u travnju ili svibnju. Istraživači s Tohoku University Graduate School of Medicine u Japanu su rekli da njihova otkrića sugeriraju da atmosfera i vrijeme mogu utjecati na ljudsku fiziologiju.

Ključni čimbenik su roditelji

Oni su analizirali 683 zdrave osobe muškog i ženskog spola u dobi između tri i 78 godina koje su svrstane u dvije kategorije ovisno o tome u koje doba godine su začeti. Naime, ispitanici su podijeljeni na one čiji su roditelji bili izloženi niskim temperaturama neposredno prije i za vrijeme začeća, između 17. listopada i 15. travnja, i one čiji su roditelji bili izloženi toplijim temperaturama između 16. travnja i 16. listopada.

Analiza je otkrila da su osobe koje su začete tijekom hladnijih mjeseci pokazale veću aktivnost smeđeg masnog tkiva. To su znanstvenici povezali s povećanom potrošnjom energije, povećanom termogenezom (procesom kojim tijelo stvara toplinu sagorijevanjem kalorija), manjim nakupljanjem masti oko organa i nižim BMI u odrasloj dobi.

Ključni čimbenik u određivanju aktivnosti smeđeg masnog tkiva bili su roditelji koji su bili izloženi velikom rasponu dnevne temperature (razlika između najviše i najniže temperature unutar 24-satnog razdoblja) i nižim prosječnim temperaturama u vrijeme neposredno prije začeća.

Foto: Shutterstock

Aktivnost smeđeg masnog tkiva 'unaprijed programirana'

Istraživači su rekli da rezultati studije pokazuju da je aktivnost smeđeg masnog tkiva "unaprijed programirana" izlaganjem niskim temperaturama prije oplodnje. Oni smatraju da bi uzrok tome mogao biti uglavnom očevo izlaganje nižim temperaturama, a ne majčino.

Prethodno se sugeriralo da izlaganje hladnoći ostavlja signal u spermi koji, kada se prenese tijekom oplodnje, pokreće razvoj embrija koji je bolje prilagođen metabolizmu i niskim temperaturama.

"Zdravlje roditelja tijekom začeća i gestacije može utjecati na razvoj i zdravlje potomstva. Studija na ljudima sada pokazuje da odrasli pojedinci koji su začeti tijekom hladnih mjeseci pokazuju veću aktivnost smeđeg masnog tkiva, povećanu potrošnju energije, niži indeks tjelesne mase i niže nakupljanje visceralne masti", prokomentirao je studiju dr. Raffaele Teperino, iz Njemačkog istraživačkog centra za zdravlje okoliša.

Važna uloga okruženja prije začeća

"Nova otkrića još jednom naglašavaju ključnu ulogu okruženja prije začeća u oblikovanju metabolizma potomaka i nude perspektive za razumijevanje koegzistencije dvaju globalnih zdravstvenih izazova - pretilosti i zagrijavanja", istaknuo je.

Podaci pokazuju da će broj pretile djece i odraslih u Velikoj Britaniji znatno porasti do 2050. godine. Najopsežnija globalna analiza do sada predviđa da će djeca od pet godina imati mnogo veću vjerojatnost da će biti pretila u nadolazećim desetljećima. Ona je pokazala da će za djecu od pet do 14 godina pretilost porasti i to s 12 posto za djevojčice u 2021. na 18,4 posto 2050., te s 9,9 posto na 15,5 posto za dječake u istom razdoblju.

Procijenjena prevalencija pretilosti među djevojkama u dobi od 15 do 24 godine iznosi 15,4 posto u 2021. godini, a 2050. godine raste na 22,9 posto. Podaci, također, pokazuju da će pretilost kod odraslih u dobi od 25 i više godina skočiti, s 31,7 posto za žene u 2021. na 42,6 posto u 2050., dok će pretilost kod muškaraca porasti s 29,3 posto na 39,5 posto.

Ti nalazi objavljeni su u medicinskom časopisu The Lancet, a stručnjaci su za njih rekli da globalna slika predstavlja "duboku tragediju i monumentalni društveni neuspjeh", piše Daily Mail.

