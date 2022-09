Jedna se djevojka na Redditu požalila na to kako ima nepokretnu baku koja se izolirala iz društva, ali jednostavno ne želi otići u bolnicu na pregled. Tražila je savjete kako je uvjeriti da joj je hitno potreban pregled.

"Imam nepokretnu baku (s*ebano koljeno) od 84 godine koja sedam godina nije izašla van iz stana. Pripadnik je prastare generacije koja je odgajana kako je sramota biti bolestan te se izolirala iz društva. Nije bila kod zubara, doktora, frizera, terapeuta minimalno pet godina. Higijena je također katastrofa i smrdi k'o mokar leš. Trebaju joj pelene i kućna njega. Doktori ne žele u kućne posjete jer nema preporuku specijaliste i zbog korone, a ona odbija u bolnicu jer je jednostavno glupa. Rađe trpi bol i kaže da bi radije u grob. Imate li iskustva sa svojim bakama i djedama koji su nerazumni i tvrdoglavi? Kako ju uvjeriti da ode na pregled jer ni životinje ovako ne žive", napisala je korisnica.

"Uh, prošla to sa svojom bakom i nemam ti apsolutno nikakav savjet. Nama je zadnjih deset godina bio horor, to su bile svakodnevna svađe i muke koliko je tvrdoglava bila. Još kad je krenula demencija radila bi (namjerno i nenamjerno) spačke doma, odlutala bi, zapalila kuću skoro i tako. Na kraju smo je morali na silu stavit u dom jer je trebala konstantnu njegu i nadzor zbog demencije. Neću nikad zaboraviti kad je mislila da sam ja moja mama, da je moj tata njen tata, mislila je da ima 19 godina i nije kužila zakaj živi sa starim ljudima. Bojim se da sam sad s mamom na istom putu jer vidim te rane znakove već i promjene u ponašanju, ali nemam kaj napravit jednostavno. Svaki razgovor se pretvori u plakanje i 'neću doktoru, neću ovo neću ono', a stara nije ni blizu tako stara još da si dozvoli takav kognitivni pad", odgovorila joj je druga korisnica, koja - kako se čini - ima iste probleme.

Ipak, neki su Redditovi ponudili i kakvo-takvo rješenje.

"Staroj objasni da ćeš ti proći kao ona s bakom. Pričaj, svađaj se, plači, informiraj je da se ne misliš za*ebavati s njom, nabijaj krivnju. Ako je dovoljno razumna, razgovor će biti dovoljan. Napravi što god, ali natjeraj je da to rješava na vrijeme. Demencija se može usporiti, ali kada se zakotlja nema natrag. Što se plakanja tiče, za*ebi to, neka plače i kod doktora ako je veseli. Ako si ne zna/neće sama zakazati pregled, ti to riješi. Popi*dit će, ali drugi put bude. U pravu si, kao s djecom je, samo bez autoriteta. Ako imaš za*ebane starce, na kraju se svede na upornost i manipulaciju, koliko god to ružno zvučalo", napisala je korisnica.

"Mi smo baki angažirali patronažnu sestru. Možda da se probaš javiti u Dom zdravlja i provjeriš mogućnosti", nastavili su Redditovci.