Što je ChatGPT i kako ga koristiti za svakodnevne zadatke? Imamo praktične primjere

Tvrtka OpenAI krajem 2022. godina na tržište je pustila ChatGPT i službeno započela priču o umjetnoj inteligenciji u svakodnevnom životu. Danas rijetko tko nije čuo za ChatGPT - alat koji koristi umjetnu inteligenciju da komunicira s korisnicima interneta preko vlastitog sučelja. Istražili smo što je ChatGPT i kako se koristi.

Što je ChatGPT?

ChatGPT je zapravo umjetna inteligencija koja je programirana da može razgovarati prirodnim ljudskim jezikom, sa znanjima gotovo kompletne baze interneta. Besplatan je za korištenje, no imaju naprednije opcije koje se plaćaju. ChatGPT je alat koji je sposoban za različite zadatke, od pisanja eseja i generiranja kreativnih ideja do automatiziranih odgovora na e-mailove, programiranja ili pružanja tehničke podrške. Sposobnost učenja i stalnog poboljšanja omogućuje mu da se stalno prilagođava novim izazovima, čineći ga korisnim za širok spektar korisnika, od poslovnih profesionalaca do svakodnevnih korisnika koji žele poboljšati svoju produktivnost.

Koliko košta ChatGPT?

Osnovni plan uključuje besplatan pristup modelu GPT-4o mini, sa standardnim glasovnim načinom rada. Ovaj plan omogućuje ograničen pristup modelu GPT-4o, učitavanju datoteka, naprednoj analizi podataka, pregledavanju mreže i generiranju slika. Također možete koristiti prilagođene GPT-ove.

Plan Plus, koji stoji 20 $ mjesečno, omogućuje prošireni pristup s većim ograničenjima za slanje poruka, prijenos datoteka, naprednu analizu podataka i generiranje slika. Također, uključuje pristup standardnom glasovnom načinu rada, ulazima s videozapisima, kao i priliku za testiranje novih značajki i izradu prilagođenih GPT-ova.

Plan Pro, koji stoji 200 $ mjesečno, nudi neograničen pristup svim modelima (GPT-4o, o1, o1-mini) i naprednom glasovnom načinu rada (samo zvuk). Osim toga, omogućuje veća ograničenja za videozapise, dijeljenje zaslona, kao i pristup načinu rada o1-pro za najteža pitanja. Ovaj plan također uključuje prošireni pristup generiranju videozapisa Sora.

Mnogi ga uspoređuju s Googleom baš zbog tog što ima, naizgled, odgovore na sva pitanja. No ima nekoliko ključnih razlika: on priznaje pogreške, radi deep-dive na zadanu temu, iznimno je brz i vješt u mnogim područjima.

ChatGPT već pri prvom korištenju, a i tijekom svakog idućeg, na dnu chata navodi kako može pogriješiti i da sve bitne informacije treba dodatno istražiti. ChatGPT ima opciju i pamćenja razgovora, kao i dugoročnog pamćenja bitnih stavki. Ako mu se primjerice obratite s pitanjem usklađivanja jelovnika da se počnete zdravije hraniti jedan dan, a za tri dana ga pitate da vam da još ideja, ostat će mu prošli razgovor u memoriji.

Bitna je stavka korištenja ChatGPT-ja što nema pristup vašim osobnim podacima ako mu sami ne date pristup njima. Iako se dijeljenje svoje adrese s ChatGPT-jem možda ne čini kao loša ideja, radije nemojte, a to preporučuju i sami kreatori. Pri razgovoru s ChatGPT-jem idealno je da ne dijelite nikakve osobne podatke, poput imena, prezimena, bankovnih računa ili OIB-a.

Kako se koristi ChatGPT?

ChatGPT je chat-bot koji zna veoma mnogo toga u granicama znanja koje može dobiti preko interneta. Za korištenje ChatGPT-ja je potrebna prijava putem g-maila ili nekog drugog e-maila. Nakon prijave, možete početi chatati.

ChatGPT koristan je za bezbroj stvari, no trebate ga znati koristiti. Za razliku od Google-a, s ChatGPT-jem možete razgovarati, odnosno možete mu tipkati u punim rečenicama. Također, postoje razni načini na koje mu možete objasniti točno što želite dobiti, a možete ga tražiti i da se stavi u situaciju gdje se treba ponašati kao netko drugi. Ako mu tu date dovoljno informacija o osobi koju želite, radi fantastično.

Kako napisati zahtjev?

Prvi korak sa svakim zahtjevom upućenom prema ChatGPT-ju je definiranje toga što želimo od njega. Želimo li objašnjenje nekog fenomena, popis predmeta ili pojmova, složen plan i strategiju u određenom području - za sve trebamo pravilno formulirati rečenicu ili više njih kako bi ChatGPT razumio što želimo. Preciznije je također uvijek bolje od općenitog, tako da umjesto da napišemo "čišćenje octom", znatno je bolje jasnije formulirati upit i napisati nešto poput "Napiši mi postupak kako da pomoću octa očistim kuhinju, kao i upozorenja i savjete za to na kojim površinama/materijalima smijem koristiti ocat te s čim ga smijem kombinirati".

Izdvojili smo nekoliko primjera stvari koje možete tražiti ChatGPT u svanodnevnom životu.

Organiziraj moj radni prostor tako da bude što produktivniji, uzimajući u obzir prostor za pohranu, organizaciju i minimalizam.

Pripremi tjedni plan zdravih obroka koji uključuje doručak, ručak, međuobrok i večeru, te napiši recepte i popis potrebnih namirnica.

Napravi plan rutine čišćenja za kuhinju koja uključuje svaki dan, tjedan i mjesece, s naglaskom na održavanje higijene i uštede vremena.

Osmisli smirujući ritual za vrijeme prije spavanja koji uključuje aktivnosti za opuštanje, meditaciju i pripremu prostora.

Pospremi dnevnu sobu koristeći praktične savjete za smanjenje nereda i učinkovitu organizaciju stvari.

Napiši nekoliko prijedloga za poboljšanje mog držanja dok radim za računalom, uključujući istezanje, ergonomiju i pauze.

Pripremi plan čišćenja kupaonice koji koristi ekološke proizvode i bez jakih kemikalija, s naglaskom na detalje.

Osmisli nekoliko brzih i jednostavnih recepata koji koriste samo osnovne namirnice koje već imam u kuhinji.

Napravi popis svakodnevnih zadataka i ciljeva koji će mi pomoći u organizaciji dana, uzimajući u obzir prioritetne aktivnosti.

Osmisli plan za tjedan dana koji uključuje pripremu svih obroka unaprijed, uz jasne upute za pakiranje i skladištenje hrane.

Preporuči nekoliko trikova i tehnika za uštedu vremena dok obavljam svakodnevne poslove poput pranja suđa ili održavanja prostora.

Sastavi plan vježbi za poboljšanje fizičke kondicije kod kuće, uključujući tjelovježbu za cijelo tijelo i istezanje.

Napravi prijedlog kako reorganizirati ormar kako bi bio funkcionalniji, uključujući prijedloge za skladištenje odjeće i obuće.

Osmisli prirodne načine za osvježavanje zraka u prostorijama, koristeći biljke, eterična ulja i druge ekološke opcije.

Napravi tjedni plan čišćenja za cijeli dom, uključujući raspored za čišćenje kuhinje, kupaonice, dnevne sobe i spavaće sobe.

Osmisli jutarnju rutinu koja će mi pomoći da započnem dan s energijom, uključujući aktivnosti poput meditacije, vježbanja i zdravog doručka.

Pripremi plan za zabavu gostiju kod kuće, uključujući prijedloge za igre, hranu i piće koja će odgovarati svima.

Smišljaj kreativne ideje za ime mog novog ljubimca, uzimajući u obzir njegov karakter i izgled.

Osmisli motivacijski plan koji će mi pomoći da održavam urednost u domu, uključujući rutine čišćenja i nagrade.

Napiši plan za smanjenje bacanja hrane u kuhinji, uključujući savjete za bolje planiranje obroka i pravilno skladištenje namirnica.

Osmisli dnevnu mindfulness rutinu koja će mi pomoći da smanjim stres i poboljšam fokus, uključujući vježbe disanja i meditacije.

Osmisli plan za vođenje dnevnika koji mi pomaže u osobnom rastu, uključujući tematske sekcije i preporuke za refleksije.

Preporuči nekoliko knjiga za samopomoć koje bih mogao/la pročitati, usmjerenih na osobni rast, mentalno zdravlje i motivaciju.

Sastavi plan za poboljšanje kvalitete mog sna, uključujući preporuke za rutinu prije spavanja, prostor za spavanje i tehnike opuštanja.

Napravi plan za poboljšanje mog mentalnog zdravlja, uključujući tehnike smanjenja stresa, poboljšanja raspoloženja i vježbi za pozitivno razmišljanje.

Sastavi listu savjeta za sigurnost pri hodanju ili bicikliranju po gradu, uključujući preporuke za odjeću i ponašanje.

Osmisli nekoliko kreativnih ideja za poklone koji odgovaraju različitim prigodama i osobama, uzimajući u obzir personalizaciju.

Napravi prijedlog kako mogu učiniti svoj prostor udobnijim, koristeći dekoraciju, boje i raspored namještaja.

Osmisli plan za dnevnu tjelesnu aktivnost koja uključuje kratke vježbe i aktivnosti za povećanje energije kroz dan.

Pripremi prijedloge za DIY projekte za dekoraciju doma, uključujući jednostavne, ali kreativne ideje koje ne zahtijevaju puno vremena.

Nedostatci ChatGPT-a

Koliko god ispolirano zvučao, i ChatGPT ima svojih mana koje nikako nisu zanemarive. Ipak se radi o umjetnoj inteligenciji koja će se razvijati još godinama.

Netočne informacije

Iako ChatGPT priznaje svoje greške, on to neće napraviti ako ga s tim ne suočite, tako da nije najvjerodostojniji izvor informacija, posebice kad se radi o kompleksnijim temama. To se odnosi primjerice na medicinske upite, kao i ostale znanstvene teme. Iako može navesti gdje potražiti detaljnije informacije, isto tako može i dati dezinformacije.

Autorska prava i plagijati

Brojni skandali nastali su diljem svijeta zbog ChatGPT-a i kršenja autorskih prava. Naime, američki pisci krenuli su s pravnom borbom protiv OpenAI-ja tvrdeći kako je prekršila njihova autorska prava. Navode kako je tvrtka koristila njihove knjige za treniranje ChatGPT-ja usprkos njihovoj zamolbi da to ne rade. Također, brojna sveučilišta su primijetila kako njihovi studenti više koriste ChatGPT za pisanje radova, a na nekima je čak zabranjen.

