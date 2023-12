Jedna starija gospođa ostala je bez krova nad glavom i potpuno razočarana nakon lukave prevare u koju je upala. Naime, na društvenim mrežama javio joj se čovjek koji se predstavljao kao liječnik i usamljeni udovac.

Ova romansa stajala je Jennifer Denis gotovo 80.000 dolara, dok je prevarant s njom mjesecima gradio odnos povjerenja prema unaprijed smišljenom planu, piše Stil.

"Kako mu je to uspjelo? Ne znam, ali sve je izgledalo legalno", rekla je Jennifer za WTVD. Ni sama ne može vjerovati da je izgubila cijelu životnu ušteđevinu i kuću zbog čovjeka kojeg je upoznala putem interneta. "Izgubila sam sav taj novac, i ne vjerujem da ću ga ikada dobiti natrag. S 76 godina, nemam više previše vremena", dodala je.

Gospođa iz Georginije zaljubila se u muškarca po imenu Caleb nakon što su se upoznali na internetu, samo dvije godine od gubitka supruga. Muškarac ju je uvjerio da je on liječnik koji radi s Crvenim križem, a njih dvoje su započeli digitalnu aferu koja se brzo pretvorila u pravu ljubav penzionerke prema mladom udovcu. Nakon što su mjesecima razvijali vezu, Caleb joj je rekao da radi u Jemenu i da želi živjeti s njom kada se vrati. Poruka za porukom otkrivala je da je on uporno izražavao ljubav prema njoj i želju za zajedničkim životom, dok je ona odgovarala da je udovac njen "ostvareni san".

Starica, simbolična fotografija

Na kraju je zamolio penzionerku da mu pošalje novac kako bi mogao kupiti kuću za oboje. Žena mu je uzbuđeno slala sve što je tražio, prodavši svoj dom i pakirajući svoje stvari kako bi se pripremila za selidbu. Planirala je povesti i svog sina s njom. "Sve u vezi kuće i mjesta gdje sam živjela podsjećalo me na mog supruga. To mi je bilo preteško", rekla je.

Dogovorili su se da će ona prodati kuću i platiti 70.000 dolara za troškove novog doma, a Caleb će osigurati preostalih 600.000 dolara. Osim spomenutog novca, uplatila mu je još 8.700 dolara za dodatne troškove.

Zajedno sa sinom Raymondom, spakirala je sve što su imali. Sjela je u automobil i krenula prema novoj kući koju je Caleb, već tad, navodno kupio.

No, nakon sati vožnje i dolaska na novu adresu, nisu mogli vjerovati. "Odmah sam primijetio da netko još uvijek živi u toj kući. Čim sam pokucao na vrata, znao sam da je mama prevarena", rekao je Raymond. Vlasnik im je rekao da već godinama živi u toj kući i da nikada nije imao namjeru prodati je.

Penzionerka je odmah kontaktirala Caleba. "Poslao mi je sliku sebe – navodno je bio pretučen. To je bilo posljednje što sam čula od njega", rekla je.

Ostala je prevarena, bez doma i novca, na mjestu koje nije poznavala. Od tog trenutka, ona i njen sin službeno su postali beskućnici koji spavaju u automobilu. Na kraju im je jedna velikodušna osoba poklonila kamp prikolicu u kojoj sada žive.

Globalna kriminalna organizacija

Jennifer danas dijeli svoju priču u nadi da će drugi koji traže društvo putem interneta izbjeći padanje u istu romantičnu prijevaru kao ona. "To me uništilo. Srećom, imam sina. To je blagoslov jer su neke žene prevarene i potpuno same."

Kriminalna industrija romantičnih prijevara samo je prošle godine u Sjedinjenim Američkim Državama otela usamljenim ženama 1,3 milijarde dolara. Jennifer pak upozorava žene u sličnim situacijama da budu oprezne ako se sva romantična komunikacija odvija putem interneta, te da ne vjeruju tužnim pričama koje im pričaju nepoznati na društvenim mrežama. "Komunikaciju bi trebalo odmah prekinuti ako druga strana tvrdi da se nalazi na drugom kontinentu, drugoj državi, ili nema pristup telefonu. I svaki put kada vas takva osoba zamoli za novac, znajte da je riječ o prijevari", istiće prevarena starica.

