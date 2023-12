Nakon iznimnog uspjeha Aleksandre Prijović, zagrebačku Arenu enormnom brzinom počela je puniti i Lepa Brena. U samo dva dana, pjevačica je rasprodala karte za (zasad) dvije Arene u Zagrebu, a hoće li u istome tonu kao i njena snaha, Brena nastaviti, još ćemo vidjeti.

"To su sjajne vijesti i baš sam sretna! Puno hvala svima koji su kupili karte, koji me vole i podržavaju, te koji će doći vidjeti spektakl koji pripremamo, a koji i zaslužuju i očekuju. Bit će to stvarno nešto posebno, jedva čekam izaći pred svoju publiku", izjavila je Brena nakon druge rasprodane Arene. Publika je, čini se, s nestrpljenjem očekuje.

Prva, druga...treća?

"U Zagrebu mi je uvijek lijepo. Ne preostaje nam ništa drugo nego da otvorimo i treću Arenu, vidimo se i 9. prosinca", rekla je Brena.

Nakon najave novog koncerta, glazbena legenda se prisjetila stihova svoje kolegice: "Kako kaže Doris Dragović? Malo mi za sriću triba?"

Istovremeno, valja podsjetiti kako je Lepoj Breni pošlo za rukom ono što nikome do tada nije - u samo jednom danu rasprodala je zagrebačku Arenu točno godinu dana unaprijed. Mnogima omiljena regionalna pjevačica u Areni će izvoditi svoje hitove poput "Jugoslovenka", "Hajde da se volimo", "Ti si moj greh", "Pazi kome zavidiš", "Okrećeš mi leđa", "Uđi slobodno"...

