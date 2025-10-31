Jeste li Tip A ili Tip B: Zašto je TikTok opsjednut starom teorijom osobnosti?

Društvena mreža TikTok posljednjih je mjeseci preplavljena videima koji uspoređuju dva suprotstavljena tipa osobnosti – Tip A i Tip B.

Kako piše Cosmopolitan, prikazi su često pojednostavljeni: osobe Tipa A predstavljene su kao izrazito organizirane – stižu u zračnu luku satima ranije, s kovčezima pažljivo spakiranim tjedan dana unaprijed. S druge strane, pripadnici Tipa B prikazuju se kao opušteniji i spontaniji – u posljednji trenutak ubacuju stvari u torbu, često zaboravljajući ono najosnovnije.

Teorija stara 70 godina ponovno postala viralna

Korisnici se lako prepoznaju u ovim scenarijima. No, ostaje pitanje zašto je teorija stara gotovo 70 godina ponovno postala viralna. Iako se čini kao još jedan prolazni internetski trend, njegova popularnost zapravo otkriva dublju ljudsku potrebu za razumijevanjem vlastitih navika i načina funkcioniranja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Potreba za razumijevanjem

U osnovi ovog fenomena leži temeljna ljudska želja za razumijevanjem, kako od strane okoline, tako i od samih sebe. "Svatko voli objasniti kakav je i zašto je takav kakav jest. Volimo imati osjećaj da nismo jedini – da možemo reći: 'Dobro, znači nisam čudak", objašnjava Joy Parrish, voditeljica terapije u tvrtki Headspace.

Stoga je razumljivo da je internet postao platforma za popularizaciju arhetipova koji ljudima omogućuju osjećaj pripadnosti. Ovaj oblik kategorizacije nije nov, slični obrasci se pokazuju u podjelama na introverte i ekstroverte te kod horoskopskih znakova. Svi ti sustavi služe kao alati za samoizražavanje i olakšavaju drugima da nas razumiju i pruže podršku.

Podjelu definirali kardiolozi

Ovu podjelu na tipove ličnosti prvi su definirali kardiolozi Meyer Friedman i Ray Rosenman u istraživanju iz 1959. godine. Oni su povezali ponašanje karakteristično za Tip A sa stresom i povećanim rizikom od koronarne bolesti srca. Iako su definirali osobine koje se i danas koriste u istraživanjima, Tip A i Tip B predstavljaju samo dio šireg koncepta. Postoje i drugi tipovi, poput susretljivog Tipa C ili anksioznog Tipa D, koji još nisu doživjeli sličnu popularnost na društvenim mrežama.

Foto: Shutterstock

Ličnost je spektar, a ne kategorija

Unatoč popularnim prikazima, važno je naglasiti da tipovi ličnosti nisu fiksne kategorije. Iako svatko posjeduje temeljne osobine, ličnost je spektar unutar kojeg se pojedinci mogu kretati.

"Stvarnost je znatno složenija od jednostavnog etiketiranja poput 'ja sam Tip A' ili 'ja sam Tip B", pojašnjava Parrish i dodaje: "Smatram da takvo pojednostavljivanje može biti štetno jer su ljudi mnogo kompleksnija bića."

Prihvaćanje ovih razlika može obogatiti i uravnotežiti vaše živote. Proaktivno planiranje, poput ranih odlazaka u kupovinu ili pravovremenog sastavljanja rasporeda obveza, često rezultira efikasnošću. Ipak, visoka razina organizacije može biti i iscrpljujuća. Konstantna potreba za predviđanjem svih mogućih scenarija i pripremljenost za svaku situaciju ponekad stvara nepotreban pritisak.

Upravo druženje s prijateljima koji naginju Tipu B može vas naučiti vrijednosti fleksibilnosti i spontanosti. Njihov opušteniji pristup životu djeluje kao protuteža mojoj potrebi za kontrolom, na čemu su im ljudi zahvalni. Vrijedno je imati nekoga tko vas može podsjetiti da mala odstupanja od plana, poput kašnjenja od nekoliko minuta, nisu presudna.

"Najvažniji dio svake kvalitetne veze s ljudima različitih osobnosti jest međusobno prihvaćanje. Nerealno je očekivati da svi prijatelji moraju funkcionirati na isti način", poručuje Parrish.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Američki fizičar i sin ribara iz Komiže koji je dobio Nobelovu nagradu u Direktu