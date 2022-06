Inovativni projekt obučava štakore koji će biti poslani u krhotine potresa noseći male ruksake opremljene uređajima za praćenje lokacije i mikrofonima za lociranje zarobljenih preživjelih u potresu. Pod vodstvom 33-godišnje znanstvenice dr. Donne Kean iz Glasgowa, projekt pod nazivom "Hero Rats" do sada je obučio sedam štakora za navigaciju na mjestima katastrofe kako bi pratili ljude zaglavljene u ruševinama kako bi im pomogli komunicirati s humanitarnim radnicima i biti spašeni u vrijeme. U ovom trenutku, tijekom razdoblja obuke koje navodno traje samo dva tjedna, znanstvenici opremaju štakore domaćim prototipima ruksaka s mikrofonom i šalju ih u lažne krhotine, piše Scoop.upworthy.

Prema Wales Online-u, tijekom pravih potresa, specijalizirani ruksaci koji sadrže mikrofone, videoopremu i uređaje za praćenje lokacije koristit će se kako bi spasilački timovi mogli komunicirati s preživjelima. Kean, koja je studirala ekologiju na Sveučilištu Strathclyde prije nego što je magistrirala na Sveučilištu Kent i doktorirala na Sveučilištu Stirling—sa sjedištem u Morogoru, Tanzanija, Istočna Afrika, godinu dana, radeći s neprofitnom organizacijom APOPO za projekt Hero Rats. Glodavci će dobiti priliku da rade na terenu kada budu poslati u Tursku, koja je sklona potresima, kako bi navodno surađivali s timom za traganje i spašavanje, GAE.

Iako je Kean izvorno bio zainteresirana za ponašanje primata, bila je fascinirana koliko brzo se štakori mogu dresirati. Opisujući štakore kao "društvena" stvorenja, rekla je da je pogrešno mišljenje da su nehigijenski i vjeruje da će posao koji se obavlja spasiti živote. Ukupno 170 štakora se obučava za projekte uključujući nagazne mine i tuberkulozu. Nadamo se da će moći nanjušiti brucelozu, zaraznu bolest koja pogađa stoku. S obzirom na njihovu okretnu i okretnu prirodu, štakori nikada nisu pokrenuli nagaznu minu, što ih čini savršenim za napore spašavanja u zonama katastrofe.

"Štakori bi mogli ući u male prostore kako bi došli do žrtava zakopanih u ruševinama. Još nismo bili u stvarnoj situaciji, imamo lažno mjesto krhotina", rekla je Kean. "Kada dobijemo nove ruksake, moći ćemo čuti gdje se nalazimo i gdje je štakor, unutar krhotina. Imamo mogućnost razgovarati sa žrtvama putem štakora." Glodavci su obučeni odgovoriti na zvučni signal i vratiti se u bazu. "Kolegica je krojačica, izrađuje ruksake, jako je talentirana. Dobivamo ruksake po mjeri koji će imati videorekordere, mikrofone i odašiljač lokacije", otkrio je Kean.

"To je prilično neobično. Tako su okretni, tako su dobri u kretanju kroz razne vrste okruženja", nastavila je. "Savršeni su za rad u potrazi i spašavanju. Mogu živjeti od svega. Vrlo su dobri u preživljavanju u različitim okruženjima, što samo pokazuje koliko su prikladni za rad traganja i spašavanja." Iako su psi korišteni u slične svrhe jer je poznato da mogu osjetiti seizmičke valove, štakori imaju prednost u odnosu na očnjake zbog svoje male veličine i fleksibilnosti.

"Vrlo su pogodni za obuku, prva faza je da ih se osposobimo da se vrate u baznu točku - reagiraju na zvučni signal. Postoji zabluda da su prljavi i nehigijenski", rekao je Kean. "Kod nas se dobro čuvaju, druželjubive su životinje. Nadamo se da će to biti implementirano, partneri smo s timom za potragu i spašavanje u Turskoj. To bi bio slučaj da čim se dogodi potres, organizirati prijevoz . Mi smo jedina organizacija koja radi s ovom vrstom, postoje i druge organizacije koje treniraju pse. Nadamo se da će to spasiti živote, rezultati su stvarno obećavajući."